Analisi Tecnica: EUR/CAD del 25/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Moderatamente al rialzo la prestazione del cambio Euro / CAD, che chiude con una variazione percentuale dello 0,42%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,6179, mentre i supporti sono stimati a 0,6122. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 0,6236.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
