Antitrust, Saras: sempre agito nel pieno rispetto della normativa
(Teleborsa) - Saras non condivide i contenuti della decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) riguardante una presunta intesa sui biocarburanti.

L'Autorità ha chiuso l'istruttoria nei confronti di Eni, Esso, Ip, Iplom, Q8, Saras e Tamoil (per quest'ultima anche con riferimento alle condotte di Repsol, ora da questa acquisita), le più importanti compagnie petrolifere operanti in Italia. L'AGCM ha accertato un'intesa restrittiva della concorrenza nella vendita del carburante per autotrazione per tutte le parti, fatta eccezione per Iplom e Repsol. Per questo motivo ha sanzionato le società per un totale complessivo di 936,66 milioni euro.

Saras "ha prestato piena collaborazione con l'AGCM nel corso del procedimento, illustrando in tale sede le ragioni per cui la tesi accusatoria
dell'Autorità è infondata e l'assoluta estraneità di Saras rispetto alla condotta contestata - si legge in una nota - La società ribadisce di aver sempre agito nel pieno rispetto della normativa antitrust e si riserva di impugnare il provvedimento nelle competenti sedi".
