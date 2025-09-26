Arriva il Frecciarossa 1000 di nuova generazione, Gruppo FS: "1,3 mld investiti per 46 treni"





(Teleborsa) - Ildi nuova generazione arriva sui binari italiani. Da domenica 28 settembre il treno addi Trenitalia entrerà ufficialmente in circolazione. A presentarlo l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio con un viaggio in anteprima sulla linea. Un investimento didi euro per 36 convogli, con opzione per ulteriori dieci e un ritmo di consegna da, in media, dieci treni l’anno da qui al 2029. Il rinnovo della flotta dei treni, così da garantire un servizio sempre più moderno, innovativo e sostenibile, rientra tra gli obiettivi chiave del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS.“Riparte un nuovo viaggio, su un successo già presente in Italia. Si tratta del primo di 46 treni nuovi frecciarossa 1000 che da qui al 2029 entreranno in servizio in Italia. Treni con più tecnologia e più sostenibilità, con un tasso di riciclabilità del 97%”, ha spiegato l’AD di Trenitalia,I nuovi Frecciarossa 1000 sono stati ideati per viaggiare, oltre che in Italia, su sette reti ferroviarie europee: Francia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio. Presentano elementi all’avanguardia e offrono un’esperienza di viaggio più confortevole che mette al centro le esigenze dei passeggeri. Tecnologicamente più avanzati rispetto alla precedente flotta, possono raggiungere una velocità massima di 300 chilometri orari e sono omologati per i 360. Sono inoltre dotati di un evoluto sistema di trazione che ne migliora l’efficienza.“Questi nuovi treni al momento viaggeranno in Italia. Nel 2026 alcuni di questi treni sono previsti in Spagna. Come tutti sanno, noi siamo presenti in diverse nazioni europee, e sicuramente questo è il treno del prossimo futuro, anche per i collegamenti in Europa”, ha sottolineato l’AD del Gruppo Fs,, scendendo dal treno.Determinante la spinta green, con un tasso di riciclabilità che raggiunge il, ben 2,7 punti percentuali in più rispetto alla scorsa generazione e un tasso di recupero dei materiali del 98,2%, 2,4 punti percentuali in più. A rendere il Frecciarossa 1000 ancora più sostenibile l’impiego di motori elettrici in grado di ridurre al minimo il consumo di energia. I nuovi treni, pur mantenendo il design esterno e la livrea attuale, introducono elementi di novità negli interni e negli strumenti di bordo, nel segno dello stile Made in Italy.