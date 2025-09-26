Banca Ifis-illimity, Geertman: "Avanti con integrazione. Piano nel 2026"

(Teleborsa) - "Il progetto d'integrazione fra Banca Ifis e illimity
è partito a luglio, con l'attivazione di una serie di cantieri". Lo ha spiegato l'Amministratore delegato di banca Ifis, Frederik Geertman
a margine del Npl Meeting 2025
, aggiungendo "le squadre di illimity e Banca Ifis si sono conosciute lo scorso mese di luglio ed hanno iniziato a lavorare insieme su questo progetto che vuole valorizzare le due banche".
L'Ad ha poi spiegato "ieri abbiamo nominato il nuovo Board di illimity"
ed il Presidente Ernesto Furstenberg "ha parlato con i consiglieri per spiegare i motivi che hanno ispirato questo progetto".
Parlando della roadmap
e degli obiettivi, Geertman ha affermato "andremo avanti fino alla fine dell'anno con la due diligence
. Contiamo di realizzare alla fine una fusione delle due banche, avendo anche raggiunto la quota sufficiente a realizzare questo progetto".
"Mi aspetto che presenteremo il nuovo piano nel 2026
, mano a mano che avremo maggiori notizie sull'andamento delle due entità", ha concluso.
Geetman ha confermato che l'operazione presenta sinergie per complessivi 75 milioni
di euro, di cui 50 di costo e 25 di ricavo, spiegando che la cifra non include le sinergie di funding.
Il manager resta possibilista su eventuali altre operazioni
di finanza straordinaria. Alla domanda se ci saranno nuove acquisizioni ha risposto "chi può dirlo".