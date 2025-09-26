Banca Ifis-illimity, Geertman: "Avanti con integrazione. Piano nel 2026"

Banca Ifis

(Teleborsa) - "Ilè partito a luglio, con l'attivazione di una serie di cantieri". Lo ha spiegato l'Amministratore delegato di banca Ifis,a margine del, aggiungendo "le squadre di illimity e Banca Ifis si sono conosciute lo scorso mese di luglio ed hanno iniziato a lavorare insieme su questo progetto che vuole valorizzare le due banche".L'Ad ha poi spiegatoed il Presidente Ernesto Furstenberg "ha parlato con i consiglieri per spiegare i motivi che hanno ispirato questo progetto".Parlando dellae degli obiettivi, Geertman ha affermato "andremo. Contiamo di realizzare alla fine una fusione delle due banche, avendo anche raggiunto la quota sufficiente a realizzare questo progetto"."Mi aspetto che, mano a mano che avremo maggiori notizie sull'andamento delle due entità", ha concluso.Geetman ha confermato chedi euro, di cui 50 di costo e 25 di ricavo, spiegando che la cifra non include le sinergie di funding.Il manager restadi finanza straordinaria. Alla domanda se ci saranno nuove acquisizioni ha risposto "chi può dirlo".