Banche, Giorgetti: hanno beneficiato dell’upgrade, ora serve uno sforzo di sistema

(Teleborsa) - Dopo la promozione del rating
dell’Italia da parte di Fitch
, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti
è tornato a richiamare le banche
e le istituzioni finanziarie
. "Una serie di istituzioni finanziarie, a cominciare dalle banche, sono state a loro volte beneficiate di un miglioramento del rating
grazie al miglioramento del rating del Paese. L’auspicio è che queste istituzioni che hanno beneficiato di un’azione collettiva partecipino a uno sforzo di sistema
per migliorare le condizioni, ad esempio alle imprese, per l’accesso al credito e quant’altro", ha affermato in videocollegamento da Venezia ieri nel corso di un evento organizzato da Il Gazzettino.
Il presidente dell’Abi Antonio Patuelli
ha però frenato, sottolineando che le banche "non hanno rendite di posizione". E anche la Fabi
ha avvertito: "Una tassa imposta, a carico delle banche, sui cosiddetti extraprofitti, verrebbe pagata dalla clientela e dai lavoratori bancari".
Sul fronte dei conti pubblici
, Giorgetti ha ribadito l’impegno a "ridurre al massimo la spesa improduttiva, cioè gli interessi sul debito pubblico
, la spesa più odiosa in assoluto, in modo da creare spazi per la spesa produttiva meritoria o per ridurre le imposte". La ricetta, ha aggiunto, "ha funzionato": grazie al miglioramento della fiducia dei mercati, "sono migliorate le condizioni di finanziamento
del nostro enorme debito, garantendo un risparmio degli interessi".
Un passaggio anche per la politica monetaria
: "Se oltre all’abbassamento dello spread ci fosse anche un abbassamento dei tassi di interesse da parte della Bce saremmo più contenti tutti quanti".
Dal palco di Venezia, il ministro ha toccato anche altri dossier: dal "successo" dell’operazione Mps
su Mediobanca
, al Golden Power
, fino al tema stipendi
. "2Siamo consapevoli che l’inflazione ha ridotto il potere d’acquisto. Questo è un tema che non può essere eluso", ha spiegato, aprendo alla contrattazione decentrata
.
Infine, un avvertimento a Bruxelles: "La transizione green
è un obiettivo doveroso, ma se soltanto l’Europa si muove con vincoli troppo rigidi, condanna a morte interi settori industriali senza risolvere il problema".