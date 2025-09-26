Banche, Giorgetti: hanno beneficiato dell’upgrade, ora serve uno sforzo di sistema

Mps

Mediobanca

(Teleborsa) - Dopo la promozione deldell’Italia da parte di, il ministro dell’Economiaè tornato a richiamare lee le. "Una serie di istituzioni finanziarie, a cominciare dalle banche, sono state a loro volte beneficiate di un miglioramento delgrazie al miglioramento del rating del Paese. L’auspicio è che queste istituzioni che hanno beneficiato di un’azione collettiva partecipino a unoper migliorare le condizioni, ad esempio alle imprese, per l’accesso al credito e quant’altro", ha affermato in videocollegamento da Venezia ieri nel corso di un evento organizzato da Il Gazzettino.Il presidente dell’Abiha però frenato, sottolineando che le banche "non hanno rendite di posizione". E anche laha avvertito: "Una tassa imposta, a carico delle banche, sui cosiddetti extraprofitti, verrebbe pagata dalla clientela e dai lavoratori bancari".Sul fronte dei, Giorgetti ha ribadito l’impegno a "ridurre al massimo la spesa improduttiva, cioè gli interessi sul, la spesa più odiosa in assoluto, in modo da creare spazi per la spesa produttiva meritoria o per ridurre le imposte". La ricetta, ha aggiunto, "ha funzionato": grazie al miglioramento della fiducia dei mercati, "sono migliorate ledel nostro enorme debito, garantendo un risparmio degli interessi".Un passaggio anche per la: "Se oltre all’abbassamento dello spread ci fosse anche un abbassamento dei tassi di interesse da parte della Bce saremmo più contenti tutti quanti".Dal palco di Venezia, il ministro ha toccato anche altri dossier: dal "successo" dell’operazionesu, al, fino al tema. "2Siamo consapevoli che l’inflazione ha ridotto il potere d’acquisto. Questo è un tema che non può essere eluso", ha spiegato, aprendo allaInfine, un avvertimento a Bruxelles: "Laè un obiettivo doveroso, ma se soltanto l’Europa si muove con vincoli troppo rigidi, condanna a morte interi settori industriali senza risolvere il problema".