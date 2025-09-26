Banche italiane rafforzate dall'upgrade del rating sovrano e dal contesto operativo

UniCredit

Intesa Sanpaolo

Credem

Banca Mediolanum

Banco BPM

BPER Banca

(Teleborsa) - Il punteggio relativo al contesto operativo (OE) delleè stato rivisto al rialzo da Fitch in seguito all'upgrade del rating sovrano dell'Italia, che ha portato anche a un miglioramento del rating bancario. Il punteggio potrebbe essere ulteriormente rivisto al rialzo in caso di un ulteriore miglioramento del rating sovrano, poiché quest'ultimo continua a limitare la valutazione. Questo, insieme ad altri fattori, potrebbe avereL'upgrade del rating sovrano dell'Italia a "BBB+" da parte di Fitch ha portato a una valutazione più elevata dell'OE delle banche italiane a "bbb+". Questo nonostante ie la performance migliorata del sistema bancario. Ciò offre alle banche buone opportunità di business, nonostante una domanda di credito modesta, seppur in miglioramento.Fitch hadi un livello (da BBB+/Positivo ad A-/Stabile) edi due livelli (da BBB/Positivo ad A-/Stabile). I loro rating sono limitati a un livello superiore a quello dell'Italia. Fitch ha inoltre alzato(BBB+),(BBB+), CA Auto Bank (A) e Banca Nazionale del Lavoro (A), riflettendo l'aggiornamento del rating sovrano e la revisione del punteggio OE.hanno un livello superiore al rating dell'Italia grazie alla loro. Il rating di UniCredit è supportato dalla diversificazione geografica in economie forti, mentre quello di IntesaSP è supportato dalla sua presenza dominante sul mercato domestico, da prodotti e ricavi ben diversificati. Fitch ritiene che questi fattori mitigherebbero le pressioni di un grave stress sovrano per entrambe le banche, e si spetta inoltre che UniCredit e IntesaSP mantengano una redditività superiore alla media delle grandi banche europee, supportando una solida generazione di capitale interno e una qualità degli attivi prossima alla media europea.I rating di Credem e Banca Mediolanum sono vincolati dal rating sovrano dell'Italia. Ciò riflette la vulnerabilità delle banche a un potenziale dissesto sovrano e a una conseguente significativa recessione economica, dato il loro. Gli upgrade di CAAB e BNL riflettono il fatto che le considerazioni sul rischio paese sono diventate meno restrittive sulla capacità delle controllate di accedere al supporto delle società madri, se necessario.L'upgrade del rating sovrano e il punteggio OE più elevato non hanno avuto un impatto immediato sui, che non sono limitati dal rating sovrano. Fitch analizzerà le implicazioni a lungo termine per i profili creditizi di queste banche, poiché un rating sovrano più elevato può tradursi in condizioni operative più favorevoli attraverso costi di finanziamento ridotti e un migliore accesso al mercato all'ingrosso, favorendo al contempo la domanda di credito interna e le opportunità commerciali.Fitch ha prospettive positive sui rating a lungo termine di, Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca (tutti BBB-) e Banca Popolare dell'Alto Adige (BB+). Le sensibilità al rialzo del rating per queste banche includono generalmente un punteggio OE più elevato, ma anche, in particolare confermando i recenti progressi in termini di redditività in un periodo di tassi di interesse meno favorevoli.