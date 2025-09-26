Cucinelli, FT: CONSOB chiede chiarimenti su contestazioni short seller

(Teleborsa) - La CONSOB
sta verificando se Brunello Cucinelli abbia ingannato gli investitori sulle sue operazioni in Russia
, dopo che lo short seller Morpheus Research ha pubblicato
giovedì accuse dettagliate che hanno affossato il titolo. Lo scrive il Financial Times, specificando che la CONSOB ha scritto all'azienda chiedendo chiarimenti in merito alle dichiarazioni rilasciate lo scorso fine settimana dall'AD Luca Lisandroni.
Lisandroni aveva dichiarato al Financial Times che i negozi Cucinelli in Russia
erano chiusi e che tutti i beni venduti nel Paese erano conformi alle sanzioni dell'UE. Tuttavia, Morpheus ha affermato che i negozi Cucinelli in Russia erano rimasti aperti e che stavano vendendo prodotti a prezzi ben superiori a quelli legalmente consentiti.
L'indagine della CONSOB non costituisce un'indagine formale e rientra nel normale processo di vigilanza
dell'autorità di regolamentazione quando un titolo azionario subisce forti fluttuazioni in un singolo giorno, per ragioni estranee alle condizioni di mercato più generali, ha scritto il Financial Times citando fonti a conoscenza della questione.