Danieli, EBITDA sale a 438 milioni di euro nell'esercizio 2024/25. Ricavi -3%

Danieli

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e tra i maggiori produttori a livello mondiale di macchine e impianti per l'industria metallurgica, ha chiuso ilcon undi 220,1 milioni di euro (in riduzione del 9%) e presenta un margine operativo lordo () di 437,8 milioni di euro, in miglioramento rispetto lo scorso esercizio e con una redditività ampiamente sufficiente a garantire la copertura finanziaria degli investimenti fatti e delle ingenti spese di ricerca e sviluppo sostenute nell’esercizio. I ricavi operativi sono pari a 4.200 milioni di euro (-3%).I ricavi per ilrisultano allineati con le previsioni d’inizio anno e derivano dal rispetto dei programmi di costruzione contrattualmente concordati con i clienti, con un EBITDA di 384,1 milioni di euro, migliore del risultato del periodo 2023/2024 pur avendo registrato nel periodo alcune perdite significative per contenziosi con clienti ed importanti oneri straordinari legati al completamento ed avviamento di alcuni impianti complessi ed innovativi.I ricavi per ilinvece risultano inferiori rispetto al budget di inizio anno e presentano una redditività non soddisfacente (EBITDA di 53,7 milioni di euro) per l’effetto negativo (in buona parte nel secondo semestre del 2024) del costo dei fattori energetici che in Italia sono risultati più onerosi rispetto gli altri paesi europei.Il risultato dellaè positivo per 91 milioni di euro. La gestione di tesoreria è proseguita quindi in modo efficiente mantenendo un alto profilo di solvibilità e con una buona posizione finanziaria netta positiva a fine periodo. La gestione valutaria invece è risultata molto penalizzata dal repentino e significativo deprezzamento dello US dollar (avvenuto nel mese di giugno 2025) che ha generato un effetto cambi negativo di 86,7 milioni di euro legato all’allineamento al cambio del 30 giugno 2025 di tutte le poste in divisa presenti a bilancio.Ildel Gruppo risulta ben diversificato per area geografica e per linea di prodotto e ammonta, al 30 giugno 2025, a 5.384 milioni di euro (di cui 271 milioni di euro nel settore della produzione di acciai speciali) rispetto a 5.751 milioni di euro al 30 giugno 2024 (di cui 296 milioni di euro per ABS Steel Making).Glidel Gruppo Danieli per l’anno fiscale 2025/2026 sono: fatturato a 4.200 - 4.300 milioni euro, EBITDA a 430 - 450 milioni euro, Net cash (Adjusted) a 700 - 800 milioni euro, portafoglio ordini a 5.700 - 6.000 milioni euro.