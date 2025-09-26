Francoforte: scambi negativi per Infineon

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia hi-tech tedesca
, in flessione dell'1,97% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Infineon
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario attuale del produttore di chip
mostra un allentamento della trendline al test del supporto 32,5 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 32,94. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 32,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)