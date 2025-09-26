Milano 15:51
Lavoro, Durigon: dati INPS confermano la bontà delle politiche del governo

(Teleborsa) - Il sottosegretario al ministero del Lavoro, Claudio Durigon, ha dichiarato che "le buone politiche di questo governo continuano a parlare con i fatti e con i numeri: negli ultimi quattro anni il saldo positivo con 1,97 milioni di posizioni di lavoro, dove il rilievo di contratti di qualità con le posizioni a tempo indeterminato in continuo aumento è sempre più forte".

"I dati dell'Osservatorio sul mercato del lavoro dell'Inps - ha aggiunto Durigon , anche questa volta ci danno la misura di un consolidamento del mercato del lavoro dove a dominare sono sempre di più le forme contrattuali permanenti. Un risultato straordinario, segnale di rafforzamento del mercato del lavoro, che certamente va a beneficio dei nostri lavoratori".
