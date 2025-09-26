Le sfide dell'industria Npl in Italia: dal consolidamento alle potenzialità dell'intelligenza artificiale

Banca Ifis,

DoValue

BNP Paribas

Crediti deteriorati in crescita in Europa

L'Italia conferma un basso tasso di deterioramento

Il trend nel triennio 2025-2027

Un mercato in fase di consolidamento

Il ruolo dell'intelligenza artificiale e l'efficienza dei recuperi

(Teleborsa) -rispetto ai picchi del 2015 lo, grazie al processo di derisking portato avanti dall'industria italiana, al contrario del, che fa registrare undegli indicatori die dei credito deteriorati, soprattutto in Francia e Germania. L'industria italiana degli NPL si trova dunque davanti ad un processo die sente l'esigenza di unanei processi, guardando anche allenel gestire questa nuova fase. E' quanto emerge dal, elaborato dall’Ufficio Studi dipresentato in occasione della quattordicesima edizione del Npl Meeting, tenutosi eccezionalmente presso la sede di Banca Ifis a Villa Firstenberg (Mestre, Venezia).L'annuale appuntamento dedicato all’industria del credito deteriorato, intitolataè stato aperto dall'Amministratore Delegato di Banca Ifis,, che ha introdotto l’intervento di, economista americano già direttore del Earth Institute della Columbia University e consigliere economico dell’ONU dal 2001 al 2018.con i maggiori esponenti del settore –, Country Manager die Gardant;, CEO di Prelios;, Head of Npl Strategy di, Senior Partner di McKinsey;, CEO di Igenius; e, CEO di Ifis Npl Servicing – hanno acceso i riflettori sulle tematiche del momento. Le conclusioni finali curate da, Consigliere per le politiche di bilancio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni."L'andamento del credito europeo evidenzia una ripresa degli stock di deteriorato provenienti dalle banche significative. Si tratta di un fenomeno polarizzato e concentrato soprattutto in Francia e Germania, dove si registrano esposizioni deteriorate crescenti nel comparto corporate e nel real estate, generate dall’attuale congiuntura economica", ha anticipato, Amministratore Delegato di Banca Ifis, aggiungendo che "mantiene invece un livello di, anche nell’attuale contesto fortemente volatile, grazie all’efficacia con cui gli. L’industria italiana degli Npl ha raggiunto una maturità tale da essere un alleato strategico delle banche, accogliendo con efficacia i nuovi stock di deteriorato"."Questo percorso, con Banca Ifis impegnata in prima fila, - ha sottolineato il mamnager - potrà continuare a essere efficace anche in futuro solo se l’industria italiana degli Npl rimarrà aggiornata in termini di sviluppo e innovazione: in tal senso,sarà una componenteper rendere i modelli operativi più efficienti, ma anche più sostenibili. Un tema, quello della, centrale per Banca Ifis e su cui abbiamo costruito un progetto denominatoche ci ha permesso di rivedere i processi in chiave sociale per favorire la reinclusione finanziaria dei nostri clienti-debitori"."Abbiamo capito che si può fare banca e", ha fatto eco, Consigliere di Amministrazione di Banca Ifis, aggiungendo "per noi è importantee far sì che sia anche più gestibile. Abbiamo chiamato questo progettoe rivisto tutti i processi di gestione. Non è stato facile rivederli tutti e renderli inclusivi, ma la tecnologia può aiutare e l'intelligenza artificiale rappresenta la nuova frontiera anche nel nostro business".L'economista americanoha messo in evidenza che "in un contesto globale che deve affrontare una serie di enormi sfide a livello geopolitico, economico e ambientale" ed in cui emerge un "mondo multipolare" con "un ruolo crescente di Paesi come Cina e India" e lo "strapotere degli Stati Uniti", "c'è bisogno di una leadership saggia da parte dei governi - ancora non sufficiente - e di un ruolo centrale delle aziende"., Consigliere per le politiche di bilancio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle sue conclusioni, ha ricordato che questi ultimisono statiper il governo, ma hanno prodotto qualche risultato sullo spread, sul rating e sull'occupazione.Parlando dellache assilla il nostro Paese, Loiero ha ricordato che dipende dalla "in tutti i processi pubblici", aggiungendo che "ilè proprio quello di una". "Esistono due categorie di aziende: quelle che innovano come Banca Ifis e quelle che scompaiono", ha aggiunto Loiero, citando l'esperto di marketing Philip Kotler. "Mi annovero nella categoria dei tecno-ottimisti - ha proseguito - e ritengo che dobbiamo. Ritengo che nessuno perderà il lavoro per colpa dell'intelligenza artificiale, la perderanno solo quelli che non sapranno utilizzare l'AI".Il Market Watch NPL 2025 di Banca Ifis evidenzia unnell’ultimo biennio (+16 miliardi), che riflette la fase congiunturale economica del Vecchio Continente.A livello geografico, i crediti deteriorati aumentano in(+14 miliardi di euro al 2° trimestre 2025) e in(+12 miliardi di euro al 2° trimestre 2025), mentre(-5,1 miliardi) ed(-7,9 miliardi) registrano una riduzione coerente con la maggiore salute economica dei due Paesi. Più in dettaglio, in Germania e Francia l’aumento degli Npe è dovuto soprattutto al segmento imprese con ilche contribuisce per l’89% in Germania. Anche in Francia ilè prevalente al 63%, ma risulta significativa anche l’incidenza delle famiglie che valgono il 37%.Nel solo secondo trimestre 2025, lodelle banche significative dell’UE è diminuito di 3 miliardi di euro rispetto al trimestre precedente, arrivando a, pur mantenendo un Npe ratio sostanzialmente stabile (all'1,84% nel 2° trimestre 2025).Guardando all'Italia, l’analisi evidenzia che ilresta a un livello: nello scenario peggiore previsto dalla BCE, in caso di inasprimento dei dazi americani, questo, ovvero solo 10 punti base superiore allo scenario base, ma sempre su livelli ai minimi storici.Lo stock totale di crediti deteriorati in Italia (banche + investitori) è stimato a, in calo di 86 miliardi di euro nel decennio 2015-2025.In dettaglio, si registra un(il tasso di deterioramento di queste ultime passa dall’1,3% del 2023 al 1,8% del 2024), soprattutto edilizia (tasso di deterioramento al 3%), servizi di alloggio e ristorazione (2,6%) e commercio (2,4%)., invece, sul fronte delleil cui tasso di deterioramento si mantiene stabile intorno allo 0,6%, in linea coi livelli degli ultimi 5 anni.In Italia, si registrano circaa favore delle imprese, di cui ben 61 miliardi di euro legate a MCC. Si tratta quasi esclusivamente didi garanzie erogate in, che nel 2021 avevano toccato il picco di 174 miliardi di euro. Sul fronte delle famiglie, invece, lo scenario è migliore: lo stock totale di garanzie pubbliche per l’acquisto di prima casa si attestava a 29 miliardi di euro a fine 2024, mentre il finanziamento di garanzie legate al periodo pandemico è stato interamente rimborsato.Nel triennio 2025-27, il, ben al di sotto della soglia del 5% fissata come obiettivo dalla BCE. Nello stesso periodo, il mercato italiano dei crediti deteriorati vedrà transare, in linea con il 2024, con un peso sempre maggiore del mercato, a conferma della vivacità degli scambi di flussi meno freschi. Inoltre, nello stesso periodo si stima che le cessioni sul mercato primario rappresenteranno l’81% dei flussi di nuovo deteriorato, a conferma della virtuosa collaborazione tra originator e operatori del comparto degli Npl che è fondamentale per continuare a ridurre l’Npe ratio del Paese.In questo quadro, l’industria italiana degli Npl si è trovata davanti ad una importante. Dal 2018, il mercato del servicing ha registratoe joint venture finalizzate a ottimizzare strutture e processi di recupero. Questo efficientamento si traduce anche nei numeri, con l’AUM pro capite nel periodo salito del 39%, pur con 4 operatori in meno attivi sul mercato.Oltre alla fase di consolidamento, i principali operatori del settore saranno chiamati a dover affrontare, legata all’adozione dell’per lo snellimento dei processi. Infine, un terzo fattore chiave nello sviluppo del sistema è ricoperto dall’efficienza dei recuperi.Lo studio di Banca Ifis ha infatti analizzato gli incassi su 44 portafogli con rating Scope, per un totale di 95 miliardi di GBV, mettendo in evidenza che, dal 2017 ad oggi, si registra una, correlata all’aumento dell’incidenza del recupero giudiziale a partire dal 2023. A pesare maggiormente sui rallentamenti sono soprattutto i(il 60% dei fascicoli ha infatti più di cinque anni) dovuti a carichi di lavoro, ferie giudiziarie o scioperi, progetti di digitalizzazione non ancora completati. Dallo snellimento di questi processi dipenderà