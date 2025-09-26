Le sfide dell'industria Npl in Italia: dal consolidamento alle potenzialità dell'intelligenza artificiale

(Teleborsa) - Si riduce
rispetto ai picchi del 2015 lo stock di Npl in Italia
, grazie al processo di derisking portato avanti dall'industria italiana, al contrario del resto d'Europa
, che fa registrare un aumento
degli indicatori di rischiosità
e dei credito deteriorati, soprattutto in Francia e Germania. L'industria italiana degli NPL si trova dunque davanti ad un processo di consolidamento
e sente l'esigenza di una maggiore efficienza
nei processi, guardando anche alle potenzialità dell'intelligenza artificiale
nel gestire questa nuova fase. E' quanto emerge dal "Market Watch Npl 2025"
, elaborato dall’Ufficio Studi di Banca Ifis,
presentato in occasione della quattordicesima edizione del Npl Meeting, tenutosi eccezionalmente presso la sede di Banca Ifis a Villa Firstenberg (Mestre, Venezia).
L'annuale appuntamento dedicato all’industria del credito deteriorato, intitolata "Framework & Frontiers"
è stato aperto dall'Amministratore Delegato di Banca Ifis, Frederik Geertman
, che ha introdotto l’intervento di Jeffrey Sachs
, economista americano già direttore del Earth Institute della Columbia University e consigliere economico dell’ONU dal 2001 al 2018.
I due panel
con i maggiori esponenti del settore – Mirko Briozzo
, Country Manager di DoValue
e Gardant; Riccardo Serrini
, CEO di Prelios; Andrea Condello
, Head of Npl Strategy di BNP Paribas
; Leorizio D’Aversa
, Senior Partner di McKinsey; Uljian Sharka
, CEO di Igenius; e Fabio Lanza
, CEO di Ifis Npl Servicing – hanno acceso i riflettori sulle tematiche del momento. Le conclusioni finali curate da Renato Loiero
, Consigliere per le politiche di bilancio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
"L'andamento del credito europeo evidenzia una ripresa degli stock di deteriorato provenienti dalle banche significative. Si tratta di un fenomeno polarizzato e concentrato soprattutto in Francia e Germania, dove si registrano esposizioni deteriorate crescenti nel comparto corporate e nel real estate, generate dall’attuale congiuntura economica", ha anticipato Frederik Geertman
, Amministratore Delegato di Banca Ifis, aggiungendo che "l’Italia
mantiene invece un livello di rischio storicamente basso
, anche nell’attuale contesto fortemente volatile, grazie all’efficacia con cui gli operatori del settore collaborano con il sistema bancario
. L’industria italiana degli Npl ha raggiunto una maturità tale da essere un alleato strategico delle banche, accogliendo con efficacia i nuovi stock di deteriorato".
"Questo percorso, con Banca Ifis impegnata in prima fila, - ha sottolineato il mamnager - potrà continuare a essere efficace anche in futuro solo se l’industria italiana degli Npl rimarrà aggiornata in termini di sviluppo e innovazione: in tal senso, l’implementazione di nuove tecnologie
sarà una componente fondamentale
per rendere i modelli operativi più efficienti, ma anche più sostenibili. Un tema, quello della sostenibilità
, centrale per Banca Ifis e su cui abbiamo costruito un progetto denominato Social Banking
che ci ha permesso di rivedere i processi in chiave sociale per favorire la reinclusione finanziaria dei nostri clienti-debitori".
"Abbiamo capito che si può fare banca e gestire questo business in maniera sostenibile
", ha fatto eco Luca Lo Giudice
, Consigliere di Amministrazione di Banca Ifis, aggiungendo "per noi è importante intercettare i bisogni della clientela
e far sì che sia anche più gestibile. Abbiamo chiamato questo progetto Social Banking
e rivisto tutti i processi di gestione. Non è stato facile rivederli tutti e renderli inclusivi, ma la tecnologia può aiutare e l'intelligenza artificiale rappresenta la nuova frontiera anche nel nostro business".
L'economista americano Jeffrey Sachs
ha messo in evidenza che "in un contesto globale che deve affrontare una serie di enormi sfide a livello geopolitico, economico e ambientale" ed in cui emerge un "mondo multipolare" con "un ruolo crescente di Paesi come Cina e India" e lo "strapotere degli Stati Uniti", "c'è bisogno di una leadership saggia da parte dei governi - ancora non sufficiente - e di un ruolo centrale delle aziende".Renato Loiero
, Consigliere per le politiche di bilancio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle sue conclusioni, ha ricordato che questi ultimi tre anni
sono stati "molto intensi"
per il governo, ma hanno prodotto qualche risultato sullo spread, sul rating e sull'occupazione.
Parlando della bassa produttività
che assilla il nostro Paese, Loiero ha ricordato che dipende dalla "scarsa penetrazione delle tecnologie
in tutti i processi pubblici", aggiungendo che "il modello di business di Banca Ifis
è proprio quello di una banca che innova
". "Esistono due categorie di aziende: quelle che innovano come Banca Ifis e quelle che scompaiono", ha aggiunto Loiero, citando l'esperto di marketing Philip Kotler. "Mi annovero nella categoria dei tecno-ottimisti - ha proseguito - e ritengo che dobbiamo spingere il più possibile l'AI tutti i processi produttivi
. Ritengo che nessuno perderà il lavoro per colpa dell'intelligenza artificiale, la perderanno solo quelli che non sapranno utilizzare l'AI".
Crediti deteriorati in crescita in Europa
Il Market Watch NPL 2025 di Banca Ifis evidenzia un aumento dei crediti deteriorati a livello europeo
nell’ultimo biennio (+16 miliardi), che riflette la fase congiunturale economica del Vecchio Continente.
A livello geografico, i crediti deteriorati aumentano in Germania
(+14 miliardi di euro al 2° trimestre 2025) e in Francia
(+12 miliardi di euro al 2° trimestre 2025), mentre Spagna
(-5,1 miliardi) ed Italia
(-7,9 miliardi) registrano una riduzione coerente con la maggiore salute economica dei due Paesi. Più in dettaglio, in Germania e Francia l’aumento degli Npe è dovuto soprattutto al segmento imprese con il settore immobiliare
che contribuisce per l’89% in Germania. Anche in Francia il segmento corporate
è prevalente al 63%, ma risulta significativa anche l’incidenza delle famiglie che valgono il 37%.
Nel solo secondo trimestre 2025, lo stock totale di Npe lordi
delle banche significative dell’UE è diminuito di 3 miliardi di euro rispetto al trimestre precedente, arrivando a 373 miliardi di euro
, pur mantenendo un Npe ratio sostanzialmente stabile (all'1,84% nel 2° trimestre 2025).
L'Italia conferma un basso tasso di deterioramento
Guardando all'Italia, l’analisi evidenzia che il tasso di deterioramento dei crediti
resta a un livello storicamente basso
: nello scenario peggiore previsto dalla BCE, in caso di inasprimento dei dazi americani, questo si attesterebbe all’1,25% nel 2027
, ovvero solo 10 punti base superiore allo scenario base, ma sempre su livelli ai minimi storici.
Lo stock totale di crediti deteriorati in Italia (banche + investitori) è stimato a 275 miliardi di euro a fine 2025
, in calo di 86 miliardi di euro nel decennio 2015-2025.
In dettaglio, si registra un deterioramento per le imprese
(il tasso di deterioramento di queste ultime passa dall’1,3% del 2023 al 1,8% del 2024), soprattutto edilizia (tasso di deterioramento al 3%), servizi di alloggio e ristorazione (2,6%) e commercio (2,4%). Notizie positive
, invece, sul fronte delle famiglie
il cui tasso di deterioramento si mantiene stabile intorno allo 0,6%, in linea coi livelli degli ultimi 5 anni.
In Italia, si registrano circa 155 miliardi di euro di finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche
a favore delle imprese, di cui ben 61 miliardi di euro legate a MCC. Si tratta quasi esclusivamente di residui
di garanzie erogate in epoca Covid
, che nel 2021 avevano toccato il picco di 174 miliardi di euro. Sul fronte delle famiglie, invece, lo scenario è migliore: lo stock totale di garanzie pubbliche per l’acquisto di prima casa si attestava a 29 miliardi di euro a fine 2024, mentre il finanziamento di garanzie legate al periodo pandemico è stato interamente rimborsato.
Il trend nel triennio 2025-2027
Nel triennio 2025-27, il Npe ratio lordo è previsto in calo al 2,3%
, ben al di sotto della soglia del 5% fissata come obiettivo dalla BCE. Nello stesso periodo, il mercato italiano dei crediti deteriorati vedrà transare volumi di Npe pari a circa 22 miliardi di euro annui
, in linea con il 2024, con un peso sempre maggiore del mercato secondario
, a conferma della vivacità degli scambi di flussi meno freschi. Inoltre, nello stesso periodo si stima che le cessioni sul mercato primario rappresenteranno l’81% dei flussi di nuovo deteriorato, a conferma della virtuosa collaborazione tra originator e operatori del comparto degli Npl che è fondamentale per continuare a ridurre l’Npe ratio del Paese.
Un mercato in fase di consolidamento
In questo quadro, l’industria italiana degli Npl si è trovata davanti ad una importante fase di consolidamento negli ultimi due anni
. Dal 2018, il mercato del servicing ha registrato 59 operazioni di M&A
e joint venture finalizzate a ottimizzare strutture e processi di recupero. Questo efficientamento si traduce anche nei numeri, con l’AUM pro capite nel periodo salito del 39%, pur con 4 operatori in meno attivi sul mercato.
Il ruolo dell'intelligenza artificiale e l'efficienza dei recuperi
Oltre alla fase di consolidamento, i principali operatori del settore saranno chiamati a dover affrontare un'altra principale sfida
, legata all’adozione dell’Intelligenza Artificiale, come fattore abilitante
per lo snellimento dei processi. Infine, un terzo fattore chiave nello sviluppo del sistema è ricoperto dall’efficienza dei recuperi.
Lo studio di Banca Ifis ha infatti analizzato gli incassi su 44 portafogli con rating Scope, per un totale di 95 miliardi di GBV, mettendo in evidenza che, dal 2017 ad oggi, si registra una diminuzione del tasso di recupero
, correlata all’aumento dell’incidenza del recupero giudiziale a partire dal 2023. A pesare maggiormente sui rallentamenti sono soprattutto i ritardi del sistema giudiziario italiano
(il 60% dei fascicoli ha infatti più di cinque anni) dovuti a carichi di lavoro, ferie giudiziarie o scioperi, progetti di digitalizzazione non ancora completati. Dallo snellimento di questi processi dipenderà l'efficienza nella capacità di recupero
.