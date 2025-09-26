Milano 11:19
Londra: balza in avanti InterContinental Hotels Group

Rialzo marcato per il gruppo che gestisce alberghi, che tratta in utile del 2,99% sui valori precedenti.
