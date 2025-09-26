Mediobanca, Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 5,7%

(Teleborsa) - Goldman Sachs
ha una partecipazione potenziale del 5,723%
in Mediobanca
. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 18 settembre 2025. La partecipazione è detenuta tramite Goldman Sachs International (4,38%) e altre quattro società controllate.
In particolare, il 5,605% sono diritti di voto riferibili ad azioni
, lo 0,091% sono contratti di prestito titoli senza data di scadenza con possibilità di restituzione in qualsiasi momento, lo 0,027% sono contratti Swap con date di scadenza comprese tra il 15/10/2025 e il 20/08/2035.
Il giorno precedente
, il 17 settembre, la quota complessiva era del 5,984%, di cui l'1,343% diritti di voto riferibili ad azioni.