Mediobanca, Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 5,7%

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 5,723% in Mediobanca. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 18 settembre 2025. La partecipazione è detenuta tramite Goldman Sachs International (4,38%) e altre quattro società controllate.

In particolare, il 5,605% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,091% sono contratti di prestito titoli senza data di scadenza con possibilità di restituzione in qualsiasi momento, lo 0,027% sono contratti Swap con date di scadenza comprese tra il 15/10/2025 e il 20/08/2035.

Il giorno precedente, il 17 settembre, la quota complessiva era del 5,984%, di cui l'1,343% diritti di voto riferibili ad azioni.
