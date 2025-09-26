Milano 17:10
RES, Intesa incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 12,1 euro per azione (dai precedenti 11,5 euro) il target price su RES, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale dell'87%.

Gli analisti scrivono che i risultati intermedi hanno mostrato una solida crescita del fatturato (+8%), con un utile operativo stabile a 5,1 milioni di euro a causa dell'elevata inflazione dei costi. I ricavi core sono aumentati principalmente grazie alla politica dei prezzi, mentre i volumi di rifiuti sono diminuiti dell'8,6%. L'azienda continua a investire massicciamente nei suoi impianti di riciclo chimico e di produzione di idrogeno, con una posizione finanziaria netta in leggero peggioramento a 11,4 milioni di euro a causa degli investimenti in conto capitale in corso.

Le stime per il periodo 2025-2027 rimangono invariate, con un fatturato sequenzialmente stabile e un utile operativo in leggero miglioramento previsto nel secondo semestre.
