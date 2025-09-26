RES, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

RES

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 11,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale dell'87%.Gli analisti scrivono che i risultati intermedi hanno mostrato una solida crescita del fatturato (+8%), con un utile operativo stabile a 5,1 milioni di euro a causa dell'elevata inflazione dei costi. I ricavi core sono aumentati principalmente grazie alla politica dei prezzi, mentre i volumi di rifiuti sono diminuiti dell'8,6%. L'aziendadi riciclo chimico e di produzione di idrogeno, con una posizione finanziaria netta in leggero peggioramento a 11,4 milioni di euro a causa degli investimenti in conto capitale in corso.Le, con un fatturato sequenzialmente stabile e un utile operativo in leggero miglioramento previsto nel secondo semestre.