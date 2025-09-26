Saccheria Franceschetti, fatturato in crescita a doppia cifra nel 1H 2025

(Teleborsa) - Il primo semestre 2025 si è concluso per Saccheria Franceschetti
con un andamento economico-finanziario positivo, che evidenzia la
solidità dei fondamentali aziendali. I Ricavi
si attestano a 10,2 milioni, in crescita del 12% rispetto a 9,1 milioni nel 1H 2024.
I ricavi delle principali categorie di prodotto
(sia commercializzato che manufactured) ammontano rispettivamente a: “big bags” 7,5 milioni (6,7 milioni nel 1H 2024), “fertilizer bags” 0,4 milioni (0,7 milioni nel 1H 2024), “small bags” 1,5 milioni (1,0 milione nel 1H 2024).
Il canale di vendita eCommerce
conferma il trend positivo degli ultimi anni registrando un incremento del fatturato del 28% rispetto al 30 giugno 2024.
La Società opera come sostituto per la riscossione per conto di CONAI
, i cui ricavi e costi nel conto economico si annullano: non considerando l’effetto di tale contributo, i ricavi si attestano a 10,1 milioni, rispetto a 9,0 milioni nel 1H 2024.
La performance sui ricavi si riflette positivamente sulla redditività, con l’EBITDA
che si attesta a 1,3 milioni, in crescita rispetto a 1,1 milioni nel 1H 2024; l’EBITDA margin
(calcolato sui ricavi delle vendite) è pari al 13,2%, in crescita rispetto al 12,1% nel 1H 2024.
L’EBIT
è pari a 1,1 milioni, in crescita rispetto a 0,9 milioni nel 1H 2024, dopo ammortamenti e svalutazioni per 218 migliaia di euro (225 migliaia di euro nel 1H 2024). L’EBIT margin
(calcolato sui ricavi delle vendite) si attesta all’11,1% (in incremento rispetto al 9,7% nel 1H 2024).
L’Utile Netto
si attesta a 0,7 milioni, in miglioramento rispetto a 0,5 milioni nel 1H 2024, dopo imposte per 322 mila euro (238 mila euro nel 1H 2024).
L’Indebitamento Finanziario Netto
ammonta a 0,8 milioni, rispetto a 0,5 milioni al 31 dicembre 2024. La variazione è riconducibile al maggior assorbimento di risorse da parte del CCN (Magazzino e crediti) e alla distribuzione dei dividendi avvenuta a maggio 2025.