Saccheria Franceschetti, fatturato in crescita a doppia cifra nel 1H 2025

Saccheria Franceschetti

(Teleborsa) - Il primo semestre 2025 si è concluso percon un andamento economico-finanziario positivo, che evidenzia lasolidità dei fondamentali aziendali. Isi attestano a 10,2 milioni, in crescita del 12% rispetto a 9,1 milioni nel 1H 2024.I ricavi delle principali(sia commercializzato che manufactured) ammontano rispettivamente a: “big bags” 7,5 milioni (6,7 milioni nel 1H 2024), “fertilizer bags” 0,4 milioni (0,7 milioni nel 1H 2024), “small bags” 1,5 milioni (1,0 milione nel 1H 2024).Il canale diconferma il trend positivo degli ultimi anni registrando un incremento del fatturato del 28% rispetto al 30 giugno 2024.La Società opera come, i cui ricavi e costi nel conto economico si annullano: non considerando l’effetto di tale contributo, i ricavi si attestano a 10,1 milioni, rispetto a 9,0 milioni nel 1H 2024.La performance sui ricavi si riflette positivamente sulla redditività, con l’che si attesta a 1,3 milioni, in crescita rispetto a 1,1 milioni nel 1H 2024; l’(calcolato sui ricavi delle vendite) è pari al 13,2%, in crescita rispetto al 12,1% nel 1H 2024.L’è pari a 1,1 milioni, in crescita rispetto a 0,9 milioni nel 1H 2024, dopo ammortamenti e svalutazioni per 218 migliaia di euro (225 migliaia di euro nel 1H 2024). L’(calcolato sui ricavi delle vendite) si attesta all’11,1% (in incremento rispetto al 9,7% nel 1H 2024).L’si attesta a 0,7 milioni, in miglioramento rispetto a 0,5 milioni nel 1H 2024, dopo imposte per 322 mila euro (238 mila euro nel 1H 2024).L’ammonta a 0,8 milioni, rispetto a 0,5 milioni al 31 dicembre 2024. La variazione è riconducibile al maggior assorbimento di risorse da parte del CCN (Magazzino e crediti) e alla distribuzione dei dividendi avvenuta a maggio 2025.