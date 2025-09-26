SBE-Varvit, ricavi semestre a 178,9 milioni. Vescovini:" Guardiamo al futuro con ottimismo"

(Teleborsa) - SBE-Varvit
, società attiva nel settore della produzione, della distribuzione e della commercializzazione di componenti di fissaggio, ha chiuso il primo semestre al 30 giugno 2025, con ricavi
pari ad Euro 178,9 milioni, rispetto ad Euro 186,6 milioni dell’esercizio precedente. Il decremento, spiega la società nella nota dei conti, è derivante da un calo dei prezzi di vendita conseguente alla diminuzione del prezzo delle materie prime e all’aggiustamento dei contratti che hanno clausole automatiche relative all’andamento
del prezzo delle materie prime.
Il margine operativo lordo (EBITDA
) si attesta ad Euro 41,7 milioni rispetto ad Euro 46,9 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente, con un EBITDA Margin pari al 23,4% rispetto al 25,2% del primo semestre 2024. La contrazione della marginalità è legata principalmente alla riduzione dei ricavi (–7,6 milioni, pari al –4,1%).
Il risultato netto
della gestione finanziaria nel primo semestre 2025 è stato negativo per Euro 0,2 milioni rispetto agli Euro 0,4 milioni positivi dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Il Risultato netto è stato pari ad Euro 18,2 milioni (10,2% dei Ricavi) rispetto ad
un utile pari ad Euro 21,9 milioni (11,8% dei Ricavi) dello stesso periodo dell’esercizio precedente.
La posizione finanziaria netta
del Gruppo risulta positiva per Euro 59,7 milioni, rispetto agli Euro 69,7 milioni del 31 dicembre 2024. Ad integrazione, si evidenzia che in data 21 maggio 2025 sono stati distribuiti Euro 17,5 milioni di dividendi.Evoluzione prevedibile della gestione
"Le incertezze di mercato in cui il Gruppo opera, sono proseguite anche nei primi sei mesi del 2025 e si ritiene possano persistere per tutta la restante parte dell’esercizio. Per l’esercizio 2025 è atteso un aumento del fatturato intorno al 2%
rispetto al 2024, con una marginalità operativa stimata tra il 23% e il 25%".Alessandro Vescovini, Presidente del Consiglio di Amministrazione
: “Il primo semestre ha risentito ancora di un contesto di mercato complesso, in linea con l’evoluzione del mercato nell’ultimo biennio. Negli ultimi mesi, tuttavia, stiamo registrando segnali concreti di ripresa della domanda
che rafforzano la nostra fiducia per la seconda parte dell’anno. Grazie agli investimenti nella capacità produttiva e al continuo rafforzamento della nostra organizzazione commerciale, siamo pronti a intercettare questa inversione di tendenza con maggiore slancio. Guardiamo quindi al futuro con ottimismo
: le iniziative già avviate ci consentiranno non solo di recuperare ricavi nel breve periodo, ma anche di consolidare ulteriormente la nostra competitività sul mercato nel mediolungo termine".
Il Consiglio di Amministrazione ha annunciato la nomina di Michele Riva quale Chief Financial Officer
del Gruppo, a seguito delle dimissioni di Alessandro Caronti. A decorrere dal 1° ottobre 2025, Riva, assumerà il ruolo di Group CFO e, contestualmente, l’incarico di
Investor Relator.