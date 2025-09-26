Simone, controllata Dike Giuridica sigla accordo con XLigo per ampliare offerta in editoria digitale

Simone

(Teleborsa) -, società controllata dal Gruppo Editoriale, ha siglato un accordo strategico con XLigo, start-up innovativa proprietaria di una piattaforma tecnologica basata su intelligenza artificiale per ampliare l’offerta nel mercato dell'editoria digitale.La collaborazione, si legge in una nota, che prenderà ufficialmente il via il 30 settembre, ha come obiettivo l’utilizzo della piattaforma XLigo per potenziare i contenuti dei volumi editi da Dike, introducendo nuove modalità di consultazione e interazione con l’opera editoriale.La piattaforma consente infatti di pubblicare libri e documenti in formato arricchito, con contenuti digitali, relazioni, riferimenti, funzioni e modalità di interazione web-based. Il risultato è un’esperienza di lettura che va oltre la semplice consultazione di un libro, con la possibilità di utilizzare una vera e propria Biblioteca digitale a disposizione degli utenti sempre aggiornata.Attraverso la piattaforma sarà possibile consultare libri, riviste, codici e banche dati partendo dai più comuni formati editoriali, analizzare e classificare semanticamente i contenuti, impostare filtri parametrici e creare correlazioni dinamiche tra documenti. Per i professionisti del settore giuridico, sarà possibile accedere anche a norme in multivigenza e a una ricca banca dati normativa e di prassi aggiornata quotidianamente, consultare la giurisprudenza di ogni ordine e grado con aggiornamenti giornalieri.Inoltre,con caricamento di documenti personali, correlabili a quelli già presenti in piattaforma, con la possibilità di applicare tag personalizzati a documenti pubblici e privati, per un uso sempre più customizzabile ed efficace nella pratica di tutti i giorni."Per il Gruppo Editoriale Simone si tratta di unper adeguarla alle esigenze del mercato - ha dichiarato- L’obiettivo è valorizzare sempre più il contenuto originale e altamente specializzato di Dike e dei suoi Autori, rendendolo sempre più fruibile e interattivo. XLigo è, infatti, una piattaforma digitale progettata per offrire un accesso integrato, intelligente e sempre aggiornato a tali contenuti editoriali in ambito giuridico”.