Spagna, l'economia accelera nel secondo trimestre: PIL +0,8%

(Teleborsa) - Rivisti al rialzo i dati sulla crescita il PIL spagnolo nel 2° trimestre 2025.Secondo l'spagnolo INE, che ha pubblicato i dati definitivi del PIL, su base trimestrale si è registrato un aumento dello 0,8%, rispetto al +0,7% indicato nella stima preliminare e atteso dal consensus. Nel 1° trimestre si era registrata una variazione pari a +0,6%., il PIL ha riportato un incremento del 3,1%, più alto rispetto alla prima lettura del 2,8% e del 1° trimestre.