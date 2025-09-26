Milano 10:23
Spagna, l'economia accelera nel secondo trimestre: PIL +0,8%

(Teleborsa) - Rivisti al rialzo i dati sulla crescita il PIL spagnolo nel 2° trimestre 2025.

Secondo l'Istituto statistico spagnolo INE, che ha pubblicato i dati definitivi del PIL, su base trimestrale si è registrato un aumento dello 0,8%, rispetto al +0,7% indicato nella stima preliminare e atteso dal consensus. Nel 1° trimestre si era registrata una variazione pari a +0,6%.

Su base annuale, il PIL ha riportato un incremento del 3,1%, più alto rispetto alla prima lettura del 2,8% e del 1° trimestre.
