TikTok USA, accordo da 14 miliardi con Oracle e fondi americani. ByteDance scende sotto il 20%

Oracle

(Teleborsa) - Il presidenteha firmato l'che segna un passo decisivo nella lunga trattativa sul futuro dinegli. L’intesa, valutata circa, prevede la creazione di una nuova società americana che gestirà le attività locali dell’app, oggi usata da 170 milioni di statunitensi. Secondo quanto dichiarato dal vicepresidente, il deal soddisfa i requisiti della legge sulla sicurezza nazionale del 2024, che imponeva a ByteDance, la società madre cinese, di cedere l’80% delle attività statunitensi per evitare il divieto operativo.conserveràdella nuova entità, garantendo così unIl consorzio di investitori sarà guidato dae dal fondo di, con una quota complessiva vicina al 45%. Gli altri investitori, tra cui, deterranno circa il 35%. Tra i nomi che potrebbero rafforzare la compagine figurano anche Rupert Murdoch e Michael Dell, mentre, fondatore di Oracle, avrà un ruolo di primo piano.Oracle non solo entrerà come socio, ma sarà anchee della, in continuità con il progetto "Texas", pensato per separare le informazioni degli utenti americani da quelle globali. L’, considerato l’asset più prezioso di TikTok, sarà invece "ricostruito e monitorato" da Oracle sotto la supervisione del nuovo board.Il valore di 14 miliardi fissato dall’ordine esecutivo è inferiore alle stime di mercato, che valutavano TikTok USA tra 30 e 40 miliardi di dollari. Secondo alcuni analisti, il prezzo rifletterebbe più leattese per il 2026 che non il reale potenziale tecnologico della piattaforma.Restano tuttavia nodi irrisolti.deve ancora approvare ufficialmente l’operazione, e i media cinesi sottolineano che ByteDance manterrà unattraverso una nuova controllata americana. Inoltre, al Congresso diversi parlamentari repubblicani e democratici chiedono garanzie più solide sul reale disimpegno cinese, soprattutto riguardo all’algoritmo.Trump ha comunque concesso tempo fino aper chiudere l’operazione, dopo cinque rinvii alla scadenza prevista dalla legge.