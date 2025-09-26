Trump annuncia nuovi dazi in arrivo dal primo ottobre

AstraZeneca

GSK

Roche

Sanofi

(Teleborsa) - A partire dal primo ottobre "imporremo dazi al 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, a meno che un'azienda non stia costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceutica in America". Lo ha annunciato nella notte ilsul suo social Truth, precisando che "la costruzione sarà definita come un cantiere in fase di avvio e/o di costruzione. Pertanto, non ci saranno dazi su questi prodotti farmaceutici se la costruzione è iniziata".Inoltre scatteranno dazi al 50% per i mobili da cucina, da bagno e prodotti correlati e del 25% sulle importazioni di camion pesanti.L'annuncio sembra quasi ignorato dalle grandi case farmaceutiche europee i cui titoli sono quotati in Borsa: a Londracede lo 0,04% mentresale dello 0,41%.a Zurigo perde lo 0,2% ea Parigi guadagna 0,9%.