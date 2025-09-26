Milano 11:16
Trump annuncia nuovi dazi in arrivo dal primo ottobre

(Teleborsa) - A partire dal primo ottobre "imporremo dazi al 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, a meno che un'azienda non stia costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceutica in America". Lo ha annunciato nella notte il presidente USA, Donald Trump sul suo social Truth, precisando che "la costruzione sarà definita come un cantiere in fase di avvio e/o di costruzione. Pertanto, non ci saranno dazi su questi prodotti farmaceutici se la costruzione è iniziata".

Inoltre scatteranno dazi al 50% per i mobili da cucina, da bagno e prodotti correlati e del 25% sulle importazioni di camion pesanti.

L'annuncio sembra quasi ignorato dalle grandi case farmaceutiche europee i cui titoli sono quotati in Borsa: a Londra AstraZeneca cede lo 0,04% mentre GSK sale dello 0,41%. Roche a Zurigo perde lo 0,2% e Sanofi a Parigi guadagna 0,9%.
