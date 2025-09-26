Milano 15:17
42.560 +0,75%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 15:17
9.266 +0,57%
Francoforte 15:17
23.679 +0,61%

Usa, ad agosto reddito personale +0,4%, spese personali +0,6% e indice dei prezzi PCE +0,3% su mese

Economia, Macroeconomia
Usa, ad agosto reddito personale +0,4%, spese personali +0,6% e indice dei prezzi PCE +0,3% su mese
(Teleborsa) - Crescono sostanzialmente in linea con le attese i redditi e le spese delle famiglie americane ad agosto. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, ad agosto il reddito personale è aumentato 0,4% su base mensile, in linea con il mese precedente ma superiore al +0,3% atteso dagli analisti.

La spesa per consumi personali (PCE) è aumentata dello 0,6%, di poco superiore al +0,5% di luglio e stimato dal consensus.

Rispetto al mese precedente, l'indice dei prezzi PCE di agosto è aumentato dello 0,3%, in linea con le stime ma superiore al +0,2% registrato a luglio. Escludendo alimentari ed energia, l'indice dei prezzi PCE core è aumentato dello 0,2%, in linea con il dato di luglio e le stime.

Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, l'indice dei prezzi PCE di agosto è aumentato del 2,7%, in linea con le stime ma superiore al +2,6% registrato a luglio. Escludendo alimentari ed energia, l'indice dei prezzi PCE core è aumentato del 2,9%, in linea con le indicazioni degli analisti e il dato precedente.




(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
```