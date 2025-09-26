Wealth management, Furstenberg: "Progetto allo studio. Brand affidabile per imprese"

(Teleborsa) - "Stiamo ancora studiando
quale possa essere la nostra posizione nel mercato italiano"
. Così Ernesto Furstenberg Fassio
, a margine del Npl Meeting 2025, a proposito del brand di wealth management
che porta il suo nome. Furstenberg
è la società indipendente da Banca Ifis
dedicata alla gestione patrimoniale, in cui confluiranno attività esistenti e neo acquisite.
"Non vogliamo essere competitor delle banche che fanno questo come core business - ha precisato il Presidente di Banca Ifis - il nostro obiettivo è dare un servizio agli imprenditori
che chiedono un servizio di gestione del loro patrimonio
, perché possano avere una banca in cui investire".
"Il progetto nasce per dare una risposta ad una domanda delle imprese
", ha ribadito Furstenberg, aggiungendo "la nostra famiglia è mono business, che ha investito tutto su Banca Ifis, e questo per molti imprenditori è un buon indice di affidabilità
. Lo spirito è quello di poter servire, con prodotti diversi, le esigenze degli imprenditori che vogliono affidarci il loro patrimonio"."Il brand Furstenberg è già in licenza a Banca Ifis
, che già utilizza questo marchio", ha spiegato il Presidente, aggiungendo che ci sarà un trasferimento delle attività di corporate e investment banking
, che diventeranno parte del nuovo brand, assieme ad Euclidea Sim
, acquisita il mese scorso.
"Non so se faremo una sezione di wealth management classica. Stiamo portando aventi uno studio per valutare gli investimenti richiesti
", ha sottolineato Furstenberg, che al momento sta concentrando la sua attenzione sull'integrazione di illimity e banca Ifis.