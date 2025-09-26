Wealth management, Furstenberg: "Progetto allo studio. Brand affidabile per imprese"

Banca Ifis

(Teleborsa) -quale possa essere la. Così, a margine del Npl Meeting 2025, a proposito delche porta il suo nome.è la società indipendente dadedicata alla gestione patrimoniale, in cui confluiranno attività esistenti e neo acquisite."Non vogliamo essere competitor delle banche che fanno questo come core business - ha precisato il Presidente di Banca Ifis - il nostro obiettivo èche chiedono un servizio di, perché possano avere una banca in cui investire"."Il progetto", ha ribadito Furstenberg, aggiungendo "la nostra famiglia è mono business, che ha investito tutto su Banca Ifis, e questo per molti imprenditori è un. Lo spirito è quello di poter servire, con prodotti diversi, le esigenze degli imprenditori che vogliono affidarci il loro patrimonio"., che già utilizza questo marchio", ha spiegato il Presidente, aggiungendo che ci sarà un trasferimento delle attività di, che diventeranno parte del nuovo brand,, acquisita il mese scorso."Non so se faremo una sezione di wealth management classica. Stiamo portando aventi uno", ha sottolineato Furstenberg, che al momento sta concentrando la sua attenzione sull'integrazione di illimity e banca Ifis.