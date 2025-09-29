Acquazzurra, in crescita ricavi semestrali ma risultato netto resta negativo

Acquazzurra

(Teleborsa) -, società di bartering pubblicitario nei settori arredamento, lifestyle, automotive, food&wine e tecnologia per prodotti di elevata qualità quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, ha chiuso ilcon unpari a, in crescita rispetto agli 8,12 milioni del 2024.L’si attesta a 0,07 milioni, sostanzialmente stabile, mentre ilresta negativo per 0,21 milioni (contro -0,15 milioni un anno prima).L’migliora a 0,79 milioni, rispetto a 1,07 milioni di fine 2024."Il primo semestre 2025 evidenzia un deciso recupero delle vendite all’ingrosso e conferma il dinamismo del comparto B2C. Questi risultati ci consentono di guardare al secondo semestre con fiducia, puntando a un riequilibrio dei ricavi tra i diversi settori e mantenendo un attento controllo dei costi, supportato dall’efficienza operativa – ha dichiarato il presidente e amministratore delegato–. Proseguiamo nel rafforzare le partnership con i clienti storici e nello sviluppo di nuove collaborazioni, convinti che i volumi già contrattualizzati, insieme alle opportunità che stiamo presidiando in settori ad alto potenziale, possano consolidare ulteriormente la crescita e il posizionamento distintivo della Società".