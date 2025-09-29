Acquazzurra, in crescita ricavi semestrali ma risultato netto resta negativo

(Teleborsa) - Acquazzurra
, società di bartering pubblicitario nei settori arredamento, lifestyle, automotive, food&wine e tecnologia per prodotti di elevata qualità quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, ha chiuso il primo semestre 2025
con un valore della produzione
pari a 9,89 milioni di euro
, in crescita rispetto agli 8,12 milioni del 2024.
L’EBITDA
si attesta a 0,07 milioni, sostanzialmente stabile, mentre il risultato netto
resta negativo per 0,21 milioni (contro -0,15 milioni un anno prima).
L’indebitamento finanziario netto
migliora a 0,79 milioni, rispetto a 1,07 milioni di fine 2024.
"Il primo semestre 2025 evidenzia un deciso recupero delle vendite all’ingrosso e conferma il dinamismo del comparto B2C. Questi risultati ci consentono di guardare al secondo semestre con fiducia, puntando a un riequilibrio dei ricavi tra i diversi settori e mantenendo un attento controllo dei costi, supportato dall’efficienza operativa – ha dichiarato il presidente e amministratore delegato Giancarlo Riva
–. Proseguiamo nel rafforzare le partnership con i clienti storici e nello sviluppo di nuove collaborazioni, convinti che i volumi già contrattualizzati, insieme alle opportunità che stiamo presidiando in settori ad alto potenziale, possano consolidare ulteriormente la crescita e il posizionamento distintivo della Società".