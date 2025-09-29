Milano 17:23
42.586 -0,14%
Nasdaq 17:23
24.659 +0,63%
Dow Jones 17:23
46.187 -0,13%
Londra 17:23
9.316 +0,34%
Francoforte 17:23
23.779 +0,17%

Ambromobiliare, in netto calo i ricavi semestrali

Finanza
Ambromobiliare, in netto calo i ricavi semestrali
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare, società di consulenza finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025, chiudendo il semestre 2025 con ricavi netti pari a 326 mila euro, in calo del 67% rispetto ai 999 mila euro dello stesso periodo 2024, principalmente a causa della debolezza del mercato EGM e del perdurare della crisi di liquidità.

L’EBITDA è negativo per 362 mila euro, mentre il risultato netto segna una perdita di 374 mila euro. Il patrimonio netto si riduce a 3 milioni di euro, e la posizione finanziaria netta resta negativa per 354 mila euro, seppur in lieve miglioramento rispetto a fine 2024.

L’attività societaria nel semestre ha incluso due IPO concluse con successo, mentre altre operazioni sono state rinviate per tensioni di mercato. L’attività di M&A prosegue con incarichi in settori diversificati, dal facility management all’edilizia.

Ambromobiliare conferma l’apertura del quinto periodo di esercizio dei Warrant 2020–2026 dal 1° al 31 ottobre 2025, offrendo la possibilità di sottoscrivere azioni ordinarie aggiuntive a 3 euro ciascuna.
Condividi
```