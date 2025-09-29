Ambromobiliare, in netto calo i ricavi semestrali

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare
, società di consulenza finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale
al 30 giugno 2025, chiudendo il semestre 2025 con ricavi netti
pari a 326 mila euro, in calo del 67% rispetto ai 999 mila euro dello stesso periodo 2024, principalmente a causa della debolezza del mercato EGM e del perdurare della crisi di liquidità.
L’EBITDA
è negativo per 362 mila euro, mentre il risultato netto
segna una perdita di 374 mila euro
. Il patrimonio netto si riduce a 3 milioni di euro, e la posizione finanziaria netta resta negativa per 354 mila euro, seppur in lieve miglioramento rispetto a fine 2024.
L’attività societaria nel semestre ha incluso due IPO
concluse con successo, mentre altre operazioni sono state rinviate per tensioni di mercato. L’attività di M&A
prosegue con incarichi in settori diversificati, dal facility management all’edilizia.
Ambromobiliare conferma l’apertura del quinto periodo di esercizio
dei Warrant 2020–2026
dal 1° al 31 ottobre 2025, offrendo la possibilità di sottoscrivere azioni ordinarie aggiuntive a 3 euro ciascuna.