Ambromobiliare, in netto calo i ricavi semestrali

Ambromobiliare

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società di consulenza finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato laal 30 giugno 2025, chiudendo il semestre 2025 conpari a 326 mila euro, in calo del 67% rispetto ai 999 mila euro dello stesso periodo 2024, principalmente a causa della debolezza del mercato EGM e del perdurare della crisi di liquidità.L’è negativo per 362 mila euro, mentre ilsegna una. Il patrimonio netto si riduce a 3 milioni di euro, e la posizione finanziaria netta resta negativa per 354 mila euro, seppur in lieve miglioramento rispetto a fine 2024.L’attività societaria nel semestre ha incluso dueconcluse con successo, mentre altre operazioni sono state rinviate per tensioni di mercato. L’attività diprosegue con incarichi in settori diversificati, dal facility management all’edilizia.Ambromobiliare conferma l’apertura deldeidal 1° al 31 ottobre 2025, offrendo la possibilità di sottoscrivere azioni ordinarie aggiuntive a 3 euro ciascuna.