Analisi Tecnica: EUR/CAD del 28/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Appiattita la performance del cambio Euro / CAD, che porta a casa un trascurabile -0,03%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,6121 con tetto rappresentato dall'area 0,6147. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,6111.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
