Automotive, Urso: dossier strategico, neutralità tecnologica non rinviabile

(Teleborsa) - Italia, Francia e Germania chiedono assieme alla Commissione europea. Lo afferma il ministro di Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso dopo un trilaterale con i suoi omologhi dei due Paesi durante il Consiglio europeo sulla competitività. "L'industria europea non può più attendere. Servono certezze, subito, in primis per le imprese energivore e quelle del settore automotive - afferma Urso su X - che stanno oggi affrontando le sfide più complesse. Su questo ho trovato piena intesa con il ministro degli Affari Economici ed Energia della Germania, Katherina Reiche, e con il ministro dell'Industria e dell'Energia della Francia, Marc Ferracci, nel corso dell'incontro trilaterale avuto a Bruxelles, a margine del Consiglio Competitività"la necessità di rivedere le regole del Grean deal. Da tre anni chiediamo all'Europa di agire, dall'inizio della legislatura. Un anno fa con un 'non paper' abbiamo chiesto di rimuovere l'ostacolo delle super-multe e di anticipare la revisione del regolamento CO2 a questo trimestre: entrambi obiettivi raggiunti. Ora però non è più tempo di discussioni o di rinvii: bisogna decidere subito e farlo con chiarezza".Richiamando la centralità della filiera, Uricordando come il settore rappresenti un pilastro dell'economia, da cui dipendono milioni di posti di lavoro. Ha poi ribadito la necessità di un approccio pragmatico che dia risposte puntuali per auto, veicoli leggeri, pesanti e flotte aziendali. Urso ha quindi sottolineato che il futuro dell'auto europea passa da neutralità tecnologica e flessibilità: "Non possiamo passare dalla dipendenza energetica dalla Russia a una dipendenza tecnologica con altri paesi. Occorre garantire che le batterie elettriche siano prodotte in Europa, con tecnologia sotto il nostro controllo per assicurare la resilienza del nostro continente e difendere la libertà di impresa rispetto alle minacce che incombono", ha affermato Urso. Numerosi gli interventi nel corso del Consiglio Competitività di oggi a sostegno delle posizioni italiane sull'industria dell'auto, "a dimostrazione dell'urgenza di decisioni rapide e concrete e della centralità di un approccio europeo fondato su neutralità tecnologica, flessibilità e autonomia strategica".- "i nostri concorrenti diretti sul mercato americano hanno dazi molto più elevati di quelli che, eventualmente, noi dovremmo pagare e superare". "Sono importanti - ha spiegato il Ministro - gli aspetti successivi a questo accordo di principio che la Commissione sta ancora concordando con gli Stati Uniti. Pensiamo all'esenzione che riguardano alcuni settori con parti importanti dalle nostre esportazioni. Solo alla fine di questo percorso potremo dare un giudizio completo". Secondo Urso, ora occorre "resistere sul mercato americano e, nel contempo, cogliere le nuove opportunità che vi sono nei mercati in crescita e aperti e per i quali abbiamo chiesto alla Commissione di finalizzare, come è accaduto col Mercosur e recentemente con l'Indonesia, altri accordi di libero scambio che possono consentire alle nostre imprese di cogliere a pieno le nuove opportunità. Peraltro noi sappiamo che il nostro sistema imprenditoriale è capace di farlo".ulla necessità di revisionare in maniera radicale le regole del Green Deal e di farlo subito. Non c'è più tempo da perdere di fronte al collasso dell'industria dell'auto europea".