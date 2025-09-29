Milano 29-set
0 0,00%
Nasdaq 29-set
24.611 +0,44%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 29-set
9.300 +0,16%
Francoforte 29-set
23.745 +0,02%

Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,16%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.299,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,16%)
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente +0,16%, archiviando la seduta a 9.299,84 punti.
Condividi
```