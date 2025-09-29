Milano
29-set
0
0,00%
Nasdaq
29-set
24.611
+0,44%
Dow Jones
29-set
46.316
+0,15%
Londra
29-set
9.300
+0,16%
Francoforte
29-set
23.745
+0,02%
Martedì 30 Settembre 2025, ore 02.44
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,16%)
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,16%)
Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.299,84 punti
In breve
,
Finanza
29 settembre 2025 - 17.43
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente +0,16%, archiviando la seduta a 9.299,84 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,1%)
Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,07%)
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,14%)
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,11%)
Argomenti trattati
Londra
(165)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,16%
Altre notizie
Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,15%)
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dello 0,77%
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto +0,14%
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,09%
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 12/09/2025
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,42%
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto