Milano 26-set
42.646 0,00%
Nasdaq 26-set
24.504 +0,44%
Dow Jones 26-set
46.247 +0,65%
Londra 26-set
9.285 0,00%
Francoforte 26-set
23.739 0,00%

Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,1% alle 05:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai si muove sulla parità a 3.832,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,1% alle 05:48)
Shanghai mostra un +0,1% alle 05:48 e continua gli scambi a 3.832,11 punti.
Condividi
```