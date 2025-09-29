Milano 17:35
BP approva progetto Tiber-Guadalupe da 5 miliardi di dollari al largo del Golfo d'America

(Teleborsa) - BP ha raggiunto una decisione finale di investimento per il progetto Tiber-Guadalupe da 5 miliardi di dollari al largo della costa del Golfo d'America.

Tiber-Guadalupe, di proprietà al 100% di BP, sarà il settimo hub di produzione di petrolio e gas gestito da BP nel Golfo d'America, dotato di una nuova piattaforma di produzione galleggiante con una capacità di produzione di 80.000 barili di greggio al giorno. Il progetto include sei pozzi nel giacimento Tiber e un tieback di due pozzi dal giacimento Guadalupe. L'inizio della produzione è previsto per il 2030.

Si tratta di uno degli otto-dieci principali progetti che dovrebbero essere avviati a livello globale tra il 2028 e il 2030 e riflette la strategia di BP volta a far crescere il proprio business upstream e il valore azionario a lungo termine. Insieme al progetto Kaskida, di proprietà al 100% di BP, BP prevede di investire circa 10 miliardi di dollari per realizzare i suoi progetti Paleogene nel Golfo d'America.

Tiber-Guadalupe e Kaskida sono i pilastri dei nuovi progetti di BP nelle acque profonde del Golfo d'America. Insieme alle cinque piattaforme operative esistenti nel Golfo, consentiranno a BP di aumentare la propria capacità di produrre oltre 400.000 barili di petrolio equivalente al giorno dalla regione offshore statunitense entro il 2030.

BP punta ad aumentare la propria produzione offshore e onshore negli Stati Uniti a oltre 1 milione di barili di petrolio equivalente al giorno entro il 2030.
