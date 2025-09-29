BP approva progetto Tiber-Guadalupe da 5 miliardi di dollari al largo del Golfo d'America

BP

(Teleborsa) -ha raggiunto una decisione finale di investimento per ilal largo della costa delTiber-Guadalupe, di proprietà al 100% di BP, sarà il settimo hub di produzione di petrolio e gas gestito da BP nel Golfo d'America, dotato di una nuova piattaforma di produzione galleggiante con una. Il progetto include sei pozzi nel giacimento Tiber e un tieback di due pozzi dal giacimento Guadalupe. L'inizio della produzione è previsto per ilSi tratta di uno degli otto-dieci principali progetti che dovrebbero essere avviati a livello globale tra il 2028 e il 2030 e riflette la strategia di BP volta a far crescere il proprio business upstream e il valore azionario a lungo termine. Insieme al progetto Kaskida, di proprietà al 100% di BP, BP prevede di investire circa 10 miliardi di dollari per realizzare i suoi progetti Paleogene nel Golfo d'America.Tiber-Guadalupe e Kaskida sono i pilastri dei nuovi progetti di BP nelle acque profonde del Golfo d'America. Insieme alle cinque piattaforme operative esistenti nel Golfo, consentiranno a BP di aumentare la propria capacità didalla regione offshore statunitenseBP punta ad aumentare la propria produzione offshore e onshore negli Stati Uniti aentro il 2030.