Carnival, utile netto record di 1,9 miliardi di dollari nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Carnival Corporation
ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre del 2025
e ha fornito un outlook
aggiornato per l'intero anno e una previsione per il quarto trimestre del 2025.
La compagnia di crociere ha riportato utili record nel terzo trimestre superiori alle aspettative degli analisti, trainati da una forte domanda e prezzi più elevati.
I ricavi hanno raggiunto un massimo storico di 8,2 miliardi di dollari
, superando le previsioni di consenso di 8,09 miliardi e segnando il decimo trimestre consecutivo di ricavi record. La società ha riportato un utile netto record di 1,9 miliardi di dollari
e un utile netto rettificato di 2,0 miliardi di dollari.
La forte performance è stata alimentata da un miglioramento del 4,6% dei rendimenti netti a valuta costante
, ottenuto interamente su base di navi comparabili. I rendimenti lordi sono aumentati del 6,4%
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Carnival ha inoltre evidenziato che il rendimento rettificato sul capitale investito ha raggiunto il 13%
per la prima volta in quasi 20 anni.
Inoltre, Carnival ha alzato le previsioni per l’intero 2025
per la terza volta quest’anno. La società prevede ora che l’utile netto rettificato aumenterà di quasi il 55% rispetto al 2024
, con un miglioramento di 235 milioni di dollari rispetto alle precedenti indicazioni. Per il quarto trimestre, Carnival prevede che i rendimenti netti aumenteranno di circa il 4,3%
a valuta costante rispetto ai livelli record del 2024.
La compagnia ha anche evidenziato forti tendenze di prenotazione per il 2026
, con prenotazioni anticipate cumulative in linea con i livelli record del 2025 e a prezzi storicamente elevati.