Carnival, utile netto record di 1,9 miliardi di dollari nel terzo trimestre

Carnival Corporation

(Teleborsa) -ha annunciato i risultati finanziari dele ha fornito unaggiornato per l'intero anno e una previsione per il quarto trimestre del 2025.La compagnia di crociere ha riportato utili record nel terzo trimestre superiori alle aspettative degli analisti, trainati da una forte domanda e prezzi più elevati.I ricavi hanno raggiunto un, superando le previsioni di consenso di 8,09 miliardi e segnando il decimo trimestre consecutivo di ricavi record. La società ha riportato une un utile netto rettificato di 2,0 miliardi di dollari.La forte performance è stata alimentata da un, ottenuto interamente su base di navi comparabili. Irispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Carnival ha inoltre evidenziato che ilper la prima volta in quasi 20 anni.Inoltre, Carnival haper la terza volta quest’anno. La società prevede ora che l’, con un miglioramento di 235 milioni di dollari rispetto alle precedenti indicazioni. Per il quarto trimestre, Carnival prevede che ia valuta costante rispetto ai livelli record del 2024.La compagnia ha anche evidenziato, con prenotazioni anticipate cumulative in linea con i livelli record del 2025 e a prezzi storicamente elevati.