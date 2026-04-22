CME, utile primo trimestre balza a 1,2 miliardi di dollari con volatilità dei mercati

(Teleborsa) - CME Group , il principale mercato mondiale dei derivati, ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un fatturato di 1,9 miliardi di dollari e un utile operativo di 1,3 miliardi di dollari. L'utile netto è stato di 1,2 miliardi di dollari e l'utile per azione ordinaria di 3,18 dollari. Su base rettificata, l'utile operativo è stato di 1,4 miliardi di dollari, l'utile netto di 1,2 miliardi di dollari e l'utile per azione ordinaria di 3,36 dollari (ha leggermente mancato la stima media degli analisti di 3,37 dollari), contro 1 miliardo di dollari, o 2,80 dollari per azione, nello stesso periodo dell'anno precedente.



"In un mondo in cui il rischio è diventato la nuova normalità, il 2026 è iniziato con risultati da record, con clienti di tutto il mondo che si rivolgono ai mercati affidabili e regolamentati di CME Group per coprirsi dai rischi su diverse classi di attivi e in tutti gli scenari di trading - ha dichiarato il CEO Terry Duffy - La forte domanda per i nostri prodotti ha spinto il volume medio giornaliero del primo trimestre in crescita del 22%, raggiungendo il record di 36,2 milioni di contratti, con record in tutte e sei le classi di attivi. Questa eccezionale partecipazione al mercato si è tradotta direttamente in risultati finanziari record, con un aumento del fatturato del 14% e un incremento del 20% dell'utile netto rettificato e dell'utile per azione".



"Anche l'efficienza offerta alla nostra clientela ha raggiunto un nuovo massimo nel primo trimestre, con oltre 85 miliardi di dollari di risparmi medi giornalieri sui margini, e siamo lieti di estendere ulteriormente il nostro accordo di cross-margining FICC ai clienti finali entro la fine di questo mese - ha aggiunto - Guardando al futuro, l'innovazione rimane fondamentale per la nostra strategia di crescita. Continueremo a collaborare strettamente con i nostri clienti, ampliando la gamma di prodotti e servizi che offriamo per aiutarli a gestire il rischio e cogliere le opportunità in un mercato in rapida evoluzione".



(Foto: Jason Briscoe su Unsplash)

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