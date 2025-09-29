Milano
17:29
42.586
-0,14%
Nasdaq
17:31
24.640
+0,56%
Dow Jones
17:31
46.176
-0,15%
Londra
17:29
9.314
+0,31%
Francoforte
17:30
23.775
+0,15%
Lunedì 29 Settembre 2025, ore 17.48
Home Page
/
Notizie
/ Danieli, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Danieli, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Migliori e peggiori
,
In breve
29 settembre 2025 - 09.35
Grande giornata per la
multinazionale friulana
, che sta mettendo a segno un rialzo del 13,60%.
Titoli e Indici
Danieli & C
+15,16%
