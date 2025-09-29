Milano 17:29
42.586 -0,14%
Nasdaq 17:31
24.640 +0,56%
Dow Jones 17:31
46.176 -0,15%
Londra 17:29
9.314 +0,31%
Francoforte 17:30
23.775 +0,15%

Danieli, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Danieli, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Grande giornata per la multinazionale friulana, che sta mettendo a segno un rialzo del 13,60%.
Condividi
```