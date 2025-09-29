Europa tonica. A Piazza Affari rimbalza Cucinelli

(Teleborsa) - Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente
, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano dove rimbalza Brunello Cucinelli
che segna un forte rialzo del 3,71%, dopo le forti perdite registrate la scorsa settimana
. Il mercato non è stato probabilmente soddisfatto delle rassicurazioni della società e attende maggiore chiarezza sulla vicenda Russia dopo le accuse degli hedge fund che mettono a rischio la reputazione della società.
I guadagni tra le piazze europee sono tuttavia cauti con gli investitori prudenti in vista delle riunioni delle banche centrali
australiana e indiana, in calendario questa settimana. I dati sull'inflazione americana, in linea con le aspettative, pubblicati nella seduta di venerdì, hanno mantenuto le aspettative di ulteriori tagli dei tassi di interesse, da parte della Fed
.
Restano in tema di politica monetaria, sono attesi questi giorni diversi interventi di componenti della BCE
, come Isabel Schnabel, Joachim Nagel e Philip Lane.
L'Euro / Dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. L'Oro
continua gli scambi a 3.816,4 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,43%, sui timori di un imminente shutdown del governo USA, che potrebbe verificarsi alla fine di questa settimana.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +90 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,55%. Tra i listini europei
piccolo passo in avanti per Francoforte
, che mostra un progresso dello 0,22%, composta Londra
, che cresce di un modesto +0,54%; performance modesta per Parigi
, che mostra un moderato rialzo dello 0,23%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 42.631 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 45.220 punti, sui livelli della vigilia.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, bene STMicroelectronics
che avanza dell'1,93%.
Resistente Saipem
, che segna un piccolo aumento dell'1,24%. Azimut
avanza dell'1,21%.
I più forti ribassi, invece, si verificano sulle banche: Banca Popolare di Sondrio
con -1,47%. Tentenna Unicredit
, che cede l'1,25%. Debole BPER
, che registra una flessione dell'1,21%. Si muove sotto la parità Banco BPM
, evidenziando un decremento dello 0,81%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Danieli
(+16,71%), SOL
(+6,77%), Avio
(+5,71%) e Ferragamo
(+1,96%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus
, che ottiene -1,82%.
Si concentrano le vendite su Philogen
, che soffre un calo dell'1,69%.