Europa tonica. A Piazza Affari rimbalza Cucinelli

L'oro aggiorna nuovi record

(Teleborsa) - Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano dove rimbalza Brunello Cucinelli che segna un forte rialzo del 3,71%, dopo le forti perdite registrate la scorsa settimana. Il mercato non è stato probabilmente soddisfatto delle rassicurazioni della società e attende maggiore chiarezza sulla vicenda Russia dopo le accuse degli hedge fund che mettono a rischio la reputazione della società.

I guadagni tra le piazze europee sono tuttavia cauti con gli investitori prudenti in vista delle riunioni delle banche centrali australiana e indiana, in calendario questa settimana. I dati sull'inflazione americana, in linea con le aspettative, pubblicati nella seduta di venerdì, hanno mantenuto le aspettative di ulteriori tagli dei tassi di interesse, da parte della Fed.
Restano in tema di politica monetaria, sono attesi questi giorni diversi interventi di componenti della BCE, come Isabel Schnabel, Joachim Nagel e Philip Lane.

L'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. L'Oro continua gli scambi a 3.816,4 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,43%, sui timori di un imminente shutdown del governo USA, che potrebbe verificarsi alla fine di questa settimana.

Invariato lo spread, che si posiziona a +90 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,55%.

Tra i listini europei piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,22%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,54%; performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,23%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 42.631 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 45.220 punti, sui livelli della vigilia.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, bene STMicroelectronics che avanza dell'1,93%.

Resistente Saipem, che segna un piccolo aumento dell'1,24%.

Azimut avanza dell'1,21%.

I più forti ribassi, invece, si verificano sulle banche: Banca Popolare di Sondrio con -1,47%. Tentenna Unicredit, che cede l'1,25%. Debole BPER, che registra una flessione dell'1,21%. Si muove sotto la parità Banco BPM, evidenziando un decremento dello 0,81%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Danieli (+16,71%), SOL (+6,77%), Avio (+5,71%) e Ferragamo (+1,96%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che ottiene -1,82%.

Si concentrano le vendite su Philogen, che soffre un calo dell'1,69%.
