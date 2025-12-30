Piazza Affari in rally, le banche guidano la corsa

(Teleborsa) - Giornata positiva per Piazza Affari
, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini.
In primo piano anche l'Ucraina
. L’incertezza sul processo di pace è riemersa dopo che la Russia
ha accusato Kiev – senza avere alcuna prova – di aver colpito la residenza del presidente Vladimir Putin
. Un elemento che fa risalire la tensione e complica i negoziati guidati dagli Stati Uniti
.
Attenzione anche sulla politica monetaria statunitense
: nel tardo pomeriggio saranno infatti pubblicati i verbali
dell’ultima riunione della Federal Reserve che serviranno per valutare le possibilità di ulteriori tagli dei tassi
nel 2026.
Sul fronte macroeconomico
, rallenta ma meno delle attese
l'inflazione
in Spagna
a dicembre. Nel frattempo, nel Paese accelerano
le vendite al dettaglio
a novembre.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,177. L'Oro
continua gli scambi a 4.384,5 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,22%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,49%.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +70 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,48%. Nello scenario borsistico europeo
si muove in modesto rialzo Francoforte
, evidenziando un incremento dello 0,52%, bilancio positivo per Londra
, che vanta un progresso dello 0,44%, e sostanzialmente tonico Parigi
, che registra una plusvalenza dello 0,40%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dell'1,03%, a 44.896 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata in aumento dello 0,99% rispetto alla chiusura precedente.
Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,21%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,02%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Banca MPS
(+2,66%), Unicredit
(+2,41%), Mediobanca
(+2,33%) e BPER
(+2,02%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari
, che ottiene -0,83%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Danieli
(+2,12%), Webuild
(+2,03%), Fiera Milano
(+1,95%) e Comer Industries
(+1,80%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su GVS
, che prosegue le contrattazioni a -2,16%.
Giornata fiacca per Ferragamo
, che segna un calo dell'1,09%.
Piccola perdita per Moltiply Group
, che scambia con un -1,01%.
Tentenna Ariston Holding
, che cede lo 0,98%.