Milano 13:19
44.921 +1,09%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 13:19
9.907 +0,41%
Francoforte 13:18
24.495 +0,59%

Piazza Affari in rally, le banche guidano la corsa

(Teleborsa) - Giornata positiva per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini.

In primo piano anche l'Ucraina. L’incertezza sul processo di pace è riemersa dopo che la Russia ha accusato Kiev – senza avere alcuna prova – di aver colpito la residenza del presidente Vladimir Putin. Un elemento che fa risalire la tensione e complica i negoziati guidati dagli Stati Uniti.

Attenzione anche sulla politica monetaria statunitense: nel tardo pomeriggio saranno infatti pubblicati i verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve che serviranno per valutare le possibilità di ulteriori tagli dei tassi nel 2026.

Sul fronte macroeconomico, rallenta ma meno delle attese l'inflazione in Spagna a dicembre. Nel frattempo, nel Paese accelerano le vendite al dettaglio a novembre.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,177. L'Oro continua gli scambi a 4.384,5 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,22%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,49%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +70 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,48%.

Nello scenario borsistico europeo si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,52%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,44%, e sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,40%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell'1,03%, a 44.896 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dello 0,99% rispetto alla chiusura precedente.

Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,21%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,02%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Banca MPS (+2,66%), Unicredit (+2,41%), Mediobanca (+2,33%) e BPER (+2,02%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari, che ottiene -0,83%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Danieli (+2,12%), Webuild (+2,03%), Fiera Milano (+1,95%) e Comer Industries (+1,80%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su GVS, che prosegue le contrattazioni a -2,16%.

Giornata fiacca per Ferragamo, che segna un calo dell'1,09%.

Piccola perdita per Moltiply Group, che scambia con un -1,01%.

Tentenna Ariston Holding, che cede lo 0,98%.
