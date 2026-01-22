Positiva la giornata per Milano e per i mercati europei

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, confermano a metà seduta l'andamento rialzista dell'avvio. Le tensioni sui mercati, infatti, si sono allentate dopo la tregua annunciata da Trump sui dazi contro contro quei Paesi che avevano inviato soldati in Groenlandia. Parlando da Davos, il presidente americano ha detto di non voler usare la forza e annunciato un accordo quadro con la Nato e la cancellazione dei dazi minacciati in precedenza. Più prudenza è stata usata dal segretario generale della Nato,, sottolineando che per un eventuale accordo c’è ancora molto lavoro da fare.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,17. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 4.825,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,2%) si attesta su 59,89 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +63 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,50%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,31%, si muove in modesto rialzocon un incremento dello 0,58%; in luce, con un ampio progresso dell'1,20%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1% sul; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,09% rispetto alla chiusura precedente.di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,51%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,57%.avanza del 2,24%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,18%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,99%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,22%.del FTSE MidCap,(+6,09%),(+4,67%),(+4,49%) e(+4,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,14%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,05%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,93%.