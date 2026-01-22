Positiva la giornata per Milano e per i mercati europei

(Teleborsa) - Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente
, confermano a metà seduta l'andamento rialzista dell'avvio. Le tensioni sui mercati, infatti, si sono allentate dopo la tregua annunciata da Trump sui dazi contro contro quei Paesi che avevano inviato soldati in Groenlandia. Parlando da Davos, il presidente americano ha detto di non voler usare la forza e annunciato un accordo quadro con la Nato e la cancellazione dei dazi minacciati in precedenza. Più prudenza è stata usata dal segretario generale della Nato, Mark Rutte
, sottolineando che per un eventuale accordo c’è ancora molto lavoro da fare.
Sul mercato valutario, stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,17. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 4.825,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,2%) si attesta su 59,89 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +63 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,50%. Tra i mercati del Vecchio Continente
tonica Francoforte
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,31%, si muove in modesto rialzo Londra
con un incremento dello 0,58%; in luce Parigi
, con un ampio progresso dell'1,20%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata in aumento dell'1,09% rispetto alla chiusura precedente. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, andamento positivo per STMicroelectronics
, che avanza di un discreto +3,51%.
Ben comprata Banca Mediolanum
, che segna un forte rialzo del 2,57%. Azimut
avanza del 2,24%.
Si muove in territorio positivo Banca MPS
, mostrando un incremento del 2,18%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fincantieri
, che prosegue le contrattazioni a -4,99%.
Sotto pressione Leonardo
, con un forte ribasso del 2,22%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Danieli
(+6,09%), Ariston Holding
(+4,67%), Cementir
(+4,49%) e Maire
(+4,31%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio
, che ottiene -4,14%.
Fiacca Pharmanutra
, che mostra un piccolo decremento dell'1,05%.
Discesa modesta per Anima Holding
, che cede un piccolo -0,93%.