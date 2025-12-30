Partenza positiva per Piazza Affari trainata dal settore bancario

(Teleborsa) - All'insegna della prudenza
il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.
Occhi degli investitori puntati sulla politica monetaria statunitense
: nel tardo pomeriggio saranno infatti pubblicati i verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve
che serviranno per valutare le possibilità di ulteriori tagli dei tassi nel 2026.
In primo piano anche l'Ucraina
. L’incertezza sul processo di pace è riemersa dopo che la Russia
ha accusato Kiev – senza avere alcuna prova – di aver colpito la residenza del presidente Vladimir Putin
. Un elemento che fa risalire la tensione e complica i negoziati guidati dagli Stati Uniti
.
Sul fronte macroeconomico
, rallenta ma meno delle attese
l'inflazione
in Spagna
a dicembre. Nel frattempo, nel Paese accelerano
le vendite al dettaglio
a novembre.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,177. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,58%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,22%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +70 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%. Nello scenario borsistico europeo
poco mosso Francoforte
, che mostra un -0,03%, sostanzialmente invariato Londra
, che riporta un moderato +0,06%, e resta vicino alla parità Parigi
(-0,07%).
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,47% a 44.643 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 47.355 punti.
Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,1%); in frazionale calo il FTSE Italia Star
(-0,27%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben impostata Banca MPS
, che mostra un incremento dell'1,76%.
Tonica Unicredit
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,72%.
Bilancio positivo per BPER
, che vanta un progresso dell'1,19%.
Sostanzialmente tonico Mediobanca
, che registra una plusvalenza dell'1,15%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari
, che prosegue le contrattazioni a -0,94%.
Fiacca Moncler
, che mostra un piccolo decremento dello 0,72%.
Discesa modesta per DiaSorin
, che cede un piccolo -0,67%.
Pensosa Brunello Cucinelli
, con un calo frazionale dello 0,51%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Webuild
(+1,67%), Comer Industries
(+1,35%), LU-VE Group
(+1,17%) e Credem
(+0,66%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Sanlorenzo
, che continua la seduta con -1,32%.
Tentenna Ferragamo
, con un modesto ribasso dell'1,28%.
Giornata fiacca per Avio
, che segna un calo dell'1,03%.
Piccola perdita per Intercos
, che scambia con un -0,9%.(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)