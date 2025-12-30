Milano 10:14
44.690 +0,57%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 10:15
9.884 +0,17%
Francoforte 10:14
24.385 +0,14%

Partenza positiva per Piazza Affari trainata dal settore bancario

Commento, Finanza, Spread
Partenza positiva per Piazza Affari trainata dal settore bancario
(Teleborsa) - All'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.

Occhi degli investitori puntati sulla politica monetaria statunitense: nel tardo pomeriggio saranno infatti pubblicati i verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve che serviranno per valutare le possibilità di ulteriori tagli dei tassi nel 2026.

In primo piano anche l'Ucraina. L’incertezza sul processo di pace è riemersa dopo che la Russia ha accusato Kiev – senza avere alcuna prova – di aver colpito la residenza del presidente Vladimir Putin. Un elemento che fa risalire la tensione e complica i negoziati guidati dagli Stati Uniti.

Sul fronte macroeconomico, rallenta ma meno delle attese l'inflazione in Spagna a dicembre. Nel frattempo, nel Paese accelerano le vendite al dettaglio a novembre.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,177. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,58%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,22%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +70 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%.

Nello scenario borsistico europeo poco mosso Francoforte, che mostra un -0,03%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato +0,06%, e resta vicino alla parità Parigi (-0,07%).

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,47% a 44.643 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 47.355 punti.

Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,1%); in frazionale calo il FTSE Italia Star (-0,27%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben impostata Banca MPS, che mostra un incremento dell'1,76%.

Tonica Unicredit che evidenzia un bel vantaggio dell'1,72%.

Bilancio positivo per BPER, che vanta un progresso dell'1,19%.

Sostanzialmente tonico Mediobanca, che registra una plusvalenza dell'1,15%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari, che prosegue le contrattazioni a -0,94%.

Fiacca Moncler, che mostra un piccolo decremento dello 0,72%.

Discesa modesta per DiaSorin, che cede un piccolo -0,67%.

Pensosa Brunello Cucinelli, con un calo frazionale dello 0,51%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Webuild (+1,67%), Comer Industries (+1,35%), LU-VE Group (+1,17%) e Credem (+0,66%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Sanlorenzo, che continua la seduta con -1,32%.

Tentenna Ferragamo, con un modesto ribasso dell'1,28%.

Giornata fiacca per Avio, che segna un calo dell'1,03%.

Piccola perdita per Intercos, che scambia con un -0,9%.

(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)
Condividi
```