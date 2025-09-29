Ex ilva, ricevute 10 offerte di acquisto: solo 2 per l'intero gruppo

(Teleborsa) - Sonoarrivate ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in As e di Ilva in As. Tra le offerte ricevute, soloBedrock Industries e cordata Flacks Group + Steel Business Europe.Renexia (Grupp Toto), Industrie Metalli Cardinale (IMC), Marcegaglia, Cordata Marcegaglia + Sideralba, CAR Srl, Cordata Marcegaglia + Profilmec + Eusider, Eusider e Trans Isole. Lo riferiscono i commissari in una nota.A queste offerte, avevano chiarito i commissari, se ne aggiunge un'ulteriore presentata da un soggetto politico, "che non corrisponde ai criteri della gara". L'offerta dal valore simbolico e provocatorio di appena 2 euro è stata depositata daper rilevare Acciaierie d'Italia. La proposta, secondo fonti vicine al dossier, è stata firmata daex europarlamentare prima con il Movimento 5 Stelle e poi con i Verdi, insieme acoportavoce provinciale."Sebbene il termine stabilito – si legge nella nota – non sia da considerarsi perentorio, eventuali proposte che dovessero pervenire successivamente saranno valutate esclusivamente qualora presentino condizioni particolarmente favorevoli per la procedura in corso". I, Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di, Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi, "si riservano un periodo di tempo congruo per esaminare attentamente tutte le proposte ricevute, con particolare riguardo agli aspetti occupazionali, alla decarbonizzazione e all'entità degli investimenti, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile degli impianti e la massima tutela del lavoratori coinvolti".Sul dossier, dopo il passo indietro degli azeri di Baku, pesa il ritiro di player industriali come Jindal e soprattutto Socar, che aveva suscitato le maggiori aspettative. Restano così in campocon offerte definite da fonti vicine al dossier "deboli" e in un caso puramente "simboliche". Il rischio è l'acquisizione frammentata dei singoli stabilimenti.subholding del gruppo Toto, ha reso noto di aver presentato una manifestazione di interesse per i servizi ancillari dell'ex Ilva che prevede un investimento complessivo di circa 5 miliardi di euro. In particolare, riguarda il rigassificatore, con un "investimento complessivo di un miliardo di euro e con una ricaduta sull'occupazione di 100 unità", e l'impianto di produzione Dri, con un "investimento stimato pari a 3,2 miliardi di euro, con livelli occupazionali a regime pari a 600-700 unità"."Quello che è certo – ha commentato il– è che la situazione del sito è resa complessa dalle tante questioni giudiziarie che di fatto ne riducono la capacità produttiva e ne mettono in difficoltà le prospettive di rilancio e di investimento. Il secondo altoforno è ancora sotto blocco giudiziale. Ho rispetto per tutte le istituzioni, ma è indubbio che la capacità produttiva è seriamente diminuita da questa situazione".Sul piede di guerra i sindacati. "L'attuale situazione che vede in piedi 10 offerte per l'acquisizione degli stabilimenti, di cui solo due per l'intero asset produttivo, chiarisce, qualora non fosse ancora evidente, che la nazionalizzazione è l'unica via percorribile per mettere al sicuro 18mila lavoratori e le relative famiglie – dichiarano, commentando l'incertezza sul futuro dell'ex Ilva –. Lo ribadiamo ormai da 13 anni, e il governo continua invece caparbiamente a fare tentativi di vendita a privati, anche dopo la fallimentare esperienza di Arcelor Mittal". I sindacalisti respingono l'ipotesi di una vendita a pezzi: "Non accetteremo mai che si proceda così. Si metta innanzitutto fine alla logorante attesa in cui vengono lasciati i lavoratori, sia i diretti – per i quali è stato chiesto un aumento inaccettabile delle ore di cassa integrazione (4.450, di cui 3.803 a Taranto) – sia quelli di Ilva in amministrazione straordinaria e degli appalti. Per Usb "inutile tenere l'incontro di lunedì sugli ammortizzatori sociali in un momento in cui regna sovrana la confusione. Si convochi prima un confronto a Palazzo Chigi e si mettano in campo strumenti per salvare i lavoratori. Prima dell'Ilva si salvino i lavoratori e le loro famiglie"."Adesso il Governo prenda una decisione chiara sull'ex Ilva, azienda strategica e di interesse nazionale, occorre passare velocemente ad una società a capitale pubblico che garantisca la continuità produttiva, attraverso investimenti certi e l'avvio del processo di decarbonizzazione. Come volevasi dimostrare non ci sono interessi industriali che si siano manifestati alla gara per la vendita dell'ex Ilva, ma solo speculazioni finanziarie – afferma–. L'unica cosa certa, in questo momento, è che mancano le risorse necessarie a garantire continuità e gli interventi di manutenzione per la sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente, situazione che porta alla richiesta di aumento della cassa integrazione per le lavoratrici e i lavoratori che continuano a pagare scelte sbagliate e gli indugi del Governo. La Presidente del Consiglio prenda atto che il piano industriale proposto dai commissari che prevede l'integrità del gruppo e la decarbonizzazione non si fa con i bandi di vendita del ministro Urso ma con la costituzione di una società pubblica necessaria a garantire l'occupazione, l'ambiente, la continuità produttiva e la decarbonizzazione. Serve urgentemente che il Governo convochi Fim, Fiom, Uilm al tavolo permanente a Palazzo Chigi per affrontare questi temi"."Il comunicato dei commissari conferma ciò che denunciamo da tempo: non esiste oggi un'offerta credibile da parte di un gruppo industriale disposto ad acquisire l'intero perimetro produttivo e a garantire un futuro solido al polo siderurgico ex Ilva. Un asset strategico di questa portata non può essere smembrato né abbandonato a soluzioni tampone – ha sottolineato il–. Senza un progetto industriale unitario, in grado di rilanciare la produzione di acciaio di alta qualità e a basse emissioni, il rischio è quello di una deriva drammatica sul piano sociale e di un fallimento imbarazzante per il nostro Governo. Non ci sono più alibi: lo Stato deve mettersi alla guida di un piano serio e lungimirante, pretendendo anche dalla grande imprenditoria italiana un impegno concreto, che vada oltre logiche speculative e frammentarie. Il Paese non può permettersi l'ennesimo rinvio. Abbiamo già chiesto con forza un incontro urgente con la Presidenza del Consiglio: questa convocazione non è più procrastinabile. Lo Stato deve mettersi alla guida di un piano serio e lungimirante, pretendendo anche dalla grande imprenditoria italiana un impegno concreto, che vada oltre logiche speculative e frammentarie. Servono investimenti importanti, non sussidi al debito. Occorre finanziare capitale produttivo per garantire circa 8 milioni di tonnellate di acciaio green: 6 milioni a Taranto e 2 milioni al Nord, attraverso la realizzazione di 4 forni elettrici, 4 impianti DRI per la produzione di preridotto e un forte rilancio delle filiere di trasformazione e verticalizzazione".