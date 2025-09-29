Ex ilva, ricevute 10 offerte di acquisto: solo 2 per l'intero gruppo

(Teleborsa) - Sono dieci le offerte per l'acquisizione degli stabilimenti ex Ilva
arrivate ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in As e di Ilva in As. Tra le offerte ricevute, solo due riguardano l'intero perimetro aziendale:
Bedrock Industries e cordata Flacks Group + Steel Business Europe. Otto invece puntano a singoli asset:
Renexia (Grupp Toto), Industrie Metalli Cardinale (IMC), Marcegaglia, Cordata Marcegaglia + Sideralba, CAR Srl, Cordata Marcegaglia + Profilmec + Eusider, Eusider e Trans Isole. Lo riferiscono i commissari in una nota.
A queste offerte, avevano chiarito i commissari, se ne aggiunge un'ulteriore presentata da un soggetto politico, "che non corrisponde ai criteri della gara". L'offerta dal valore simbolico e provocatorio di appena 2 euro è stata depositata da Europa Verde/Alleanza Verdi e Sinistra di Taranto
per rilevare Acciaierie d'Italia. La proposta, secondo fonti vicine al dossier, è stata firmata da Rosa D'Amato,
ex europarlamentare prima con il Movimento 5 Stelle e poi con i Verdi, insieme a Gregorio Mariggió,
coportavoce provinciale.
"Sebbene il termine stabilito – si legge nella nota – non sia da considerarsi perentorio, eventuali proposte che dovessero pervenire successivamente saranno valutate esclusivamente qualora presentino condizioni particolarmente favorevoli per la procedura in corso". I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in As
, Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di Ilva in As
, Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi, "si riservano un periodo di tempo congruo per esaminare attentamente tutte le proposte ricevute, con particolare riguardo agli aspetti occupazionali, alla decarbonizzazione e all'entità degli investimenti, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile degli impianti e la massima tutela del lavoratori coinvolti".
Sul dossier, dopo il passo indietro degli azeri di Baku, pesa il ritiro di player industriali come Jindal e soprattutto Socar, che aveva suscitato le maggiori aspettative. Restano così in campo due fondi americani, Bedrock e Flacks,
con offerte definite da fonti vicine al dossier "deboli" e in un caso puramente "simboliche". Il rischio è l'acquisizione frammentata dei singoli stabilimenti. Renexia,
subholding del gruppo Toto, ha reso noto di aver presentato una manifestazione di interesse per i servizi ancillari dell'ex Ilva che prevede un investimento complessivo di circa 5 miliardi di euro. In particolare, riguarda il rigassificatore, con un "investimento complessivo di un miliardo di euro e con una ricaduta sull'occupazione di 100 unità", e l'impianto di produzione Dri, con un "investimento stimato pari a 3,2 miliardi di euro, con livelli occupazionali a regime pari a 600-700 unità".
"Quello che è certo – ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso
– è che la situazione del sito è resa complessa dalle tante questioni giudiziarie che di fatto ne riducono la capacità produttiva e ne mettono in difficoltà le prospettive di rilancio e di investimento. Il secondo altoforno è ancora sotto blocco giudiziale. Ho rispetto per tutte le istituzioni, ma è indubbio che la capacità produttiva è seriamente diminuita da questa situazione".
Sul piede di guerra i sindacati. "L'attuale situazione che vede in piedi 10 offerte per l'acquisizione degli stabilimenti, di cui solo due per l'intero asset produttivo, chiarisce, qualora non fosse ancora evidente, che la nazionalizzazione è l'unica via percorribile per mettere al sicuro 18mila lavoratori e le relative famiglie – dichiarano Francesco Rizzo e Sasha Colautti, esecutivo nazionale Usb
, commentando l'incertezza sul futuro dell'ex Ilva –. Lo ribadiamo ormai da 13 anni, e il governo continua invece caparbiamente a fare tentativi di vendita a privati, anche dopo la fallimentare esperienza di Arcelor Mittal". I sindacalisti respingono l'ipotesi di una vendita a pezzi: "Non accetteremo mai che si proceda così. Si metta innanzitutto fine alla logorante attesa in cui vengono lasciati i lavoratori, sia i diretti – per i quali è stato chiesto un aumento inaccettabile delle ore di cassa integrazione (4.450, di cui 3.803 a Taranto) – sia quelli di Ilva in amministrazione straordinaria e degli appalti. Per Usb "inutile tenere l'incontro di lunedì sugli ammortizzatori sociali in un momento in cui regna sovrana la confusione. Si convochi prima un confronto a Palazzo Chigi e si mettano in campo strumenti per salvare i lavoratori. Prima dell'Ilva si salvino i lavoratori e le loro famiglie".
"Adesso il Governo prenda una decisione chiara sull'ex Ilva, azienda strategica e di interesse nazionale, occorre passare velocemente ad una società a capitale pubblico che garantisca la continuità produttiva, attraverso investimenti certi e l'avvio del processo di decarbonizzazione. Come volevasi dimostrare non ci sono interessi industriali che si siano manifestati alla gara per la vendita dell'ex Ilva, ma solo speculazioni finanziarie – afferma Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil
–. L'unica cosa certa, in questo momento, è che mancano le risorse necessarie a garantire continuità e gli interventi di manutenzione per la sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente, situazione che porta alla richiesta di aumento della cassa integrazione per le lavoratrici e i lavoratori che continuano a pagare scelte sbagliate e gli indugi del Governo. La Presidente del Consiglio prenda atto che il piano industriale proposto dai commissari che prevede l'integrità del gruppo e la decarbonizzazione non si fa con i bandi di vendita del ministro Urso ma con la costituzione di una società pubblica necessaria a garantire l'occupazione, l'ambiente, la continuità produttiva e la decarbonizzazione. Serve urgentemente che il Governo convochi Fim, Fiom, Uilm al tavolo permanente a Palazzo Chigi per affrontare questi temi".
"Il comunicato dei commissari conferma ciò che denunciamo da tempo: non esiste oggi un'offerta credibile da parte di un gruppo industriale disposto ad acquisire l'intero perimetro produttivo e a garantire un futuro solido al polo siderurgico ex Ilva. Un asset strategico di questa portata non può essere smembrato né abbandonato a soluzioni tampone – ha sottolineato il segretario Generale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano
–. Senza un progetto industriale unitario, in grado di rilanciare la produzione di acciaio di alta qualità e a basse emissioni, il rischio è quello di una deriva drammatica sul piano sociale e di un fallimento imbarazzante per il nostro Governo. Non ci sono più alibi: lo Stato deve mettersi alla guida di un piano serio e lungimirante, pretendendo anche dalla grande imprenditoria italiana un impegno concreto, che vada oltre logiche speculative e frammentarie. Il Paese non può permettersi l'ennesimo rinvio. Abbiamo già chiesto con forza un incontro urgente con la Presidenza del Consiglio: questa convocazione non è più procrastinabile. Lo Stato deve mettersi alla guida di un piano serio e lungimirante, pretendendo anche dalla grande imprenditoria italiana un impegno concreto, che vada oltre logiche speculative e frammentarie. Servono investimenti importanti, non sussidi al debito. Occorre finanziare capitale produttivo per garantire circa 8 milioni di tonnellate di acciaio green: 6 milioni a Taranto e 2 milioni al Nord, attraverso la realizzazione di 4 forni elettrici, 4 impianti DRI per la produzione di preridotto e un forte rilancio delle filiere di trasformazione e verticalizzazione".