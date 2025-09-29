FAE Technology, ricavi a 32,6 milioni nel primo semestre

(Teleborsa) - FAE Technology
, Tech company a capo dell'omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell’elettronica, ha chiuso il primo semestre con ricavi
consolidati che ammontano a 32,6 milioni di euro (-26,2% sui 44,2 milioni di euro al 30 giugno 2024).
Il valore della produzione
al 30 giugno 2025 è pari a 32,2 milioni di euro, in flessione del 28,0% rispetto i 44,7 milioni di euro dell’esercizio precedente.
L’Ebitda
è pari a 2,2 milioni di euro, in calo del 62,9% in confronto ai 5,8 milioni di euro del medesimo periodo dell’anno precedente. La struttura di costo rimane sotto controllo e la diminuzione è da attribuire principalmente alla contrazione dei ricavi di vendita. L’Ebitda
margin si attesta al 6.7% rispetto al 13,0% del primo semestre 2024.
L’utile netto
consolidato ammonta a 0,2 milioni di euro rispetto ai 3,0 milioni di euro dello stesso periodo del 2024
L’indebitamento finanziario netto
consolidato è pari a 4,3 milioni di euro, quando al 31 dicembre 2024 si è attestato a 3,7 milioni di euro.
"Alla luce dell’andamento del mercato e del portafoglio ordini, è prevista per il secondo semestre un’accelerazione, con miglioramento destinato a proseguire nel 2026", afferma la società nella nota dei conti.