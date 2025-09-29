Fed, Musalem: aperto a ulteriori tagli, ma procedere con cautela

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve di St. Louis, Alberto Musalem
, si è dichiarato aperto a ulteriori tagli dei tassi di interesse
, ma la Fed deve essere cauta
e mantenere i tassi sufficientemente alti
da continuare a contrastare un'inflazione che rimane circa un punto percentuale al di sopra dell'obiettivo del 2% della banca centrale.
"La politica monetaria è ora a metà strada tra un livello moderatamente restrittivo e uno neutrale", ha dichiarato Musalem alla Washington University di St. Louis. "Sono aperto a potenziali riduzioni future dei tassi di interesse. Credo che dobbiamo procedere con cautela, perché il margine di tempo tra ora e il momento in cui la politica diventerà eccessivamente accomodante è limitato"