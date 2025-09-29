Fed, Williams: taglio dei tassi mira a sostenere il mercato del lavoro

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve Bank di New York, John Williams, ha dichiarato lunedì che ilo hanno spinto adei tassi di interesse durante l'ultima riunione della banca centrale, del 16 e 17 settembre, nella quale l'istituto ha abbassato il suo intervallo di tassi obiettivo di un quarto di punto percentuale, portandolo tra il 4% e il 4,25%."Aveva senso abbassare leggermente i tassi di interesse" ed "eliminare un po' la restrizione", per contribuire a sostenere il mercato del lavoro, pur mantenendo una certa pressione al ribasso sui livelli di inflazione ancora elevati, ha affermato Williams durante un'apparizione a Rochester, New York.