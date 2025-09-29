Milano 17:35
Fed, Williams: taglio dei tassi mira a sostenere il mercato del lavoro

Banche, Finanza
Fed, Williams: taglio dei tassi mira a sostenere il mercato del lavoro
(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve Bank di New York, John Williams, ha dichiarato lunedì che i segnali emergenti di debolezza nel mercato del lavoro lo hanno spinto a sostenere il taglio dei tassi di interesse durante l'ultima riunione della banca centrale, del 16 e 17 settembre, nella quale l'istituto ha abbassato il suo intervallo di tassi obiettivo di un quarto di punto percentuale, portandolo tra il 4% e il 4,25%.

"Aveva senso abbassare leggermente i tassi di interesse" ed "eliminare un po' la restrizione", per contribuire a sostenere il mercato del lavoro, pur mantenendo una certa pressione al ribasso sui livelli di inflazione ancora elevati, ha affermato Williams durante un'apparizione a Rochester, New York.



(Foto: @ Shutterstock)
