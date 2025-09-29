Gabetti, Giovanni Proto nuovo Relationship Manager per la Toscana

Gabetti

(Teleborsa) - Il Gruppoannuncia l’ingresso di Giovanni Proto come Relationship Manager per la Toscana.Giovanni vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore immobiliare, con una solida formazione in finanziamenti e mutui ipotecari, e iscrizioni IVASS e OAM. Ha collaborato con banche, fondi di investimento, servicer e professionisti per sviluppare strategie mirate a riposizionare sul mercato immobili a garanzia di crediti NPL e UTP.Recentemente, ha operato in Quimmo Agency (gruppo Banca Illimity), gestendo immobili di diverse tipologie e destinazioni acquisiti sia sul mercato open che giudiziario. Ha sviluppato solide relazioni con clienti privati, investitori italiani e internazionali, e associazioni di categoria, rafforzando la presenza commerciale e relazionale delle società del real estate in Toscana."La Toscana rappresenta un: la sua ricchezza storico-artistica, la qualità della vita e il tessuto imprenditoriale dinamico rendono questa regione un mercato strategico sia per chi investe sia per chi cerca una casa. Qui si incontrano domanda locale e interesse internazionale, offrendo opportunità di sviluppo e valorizzazione che poche altre aree possono vantare. Lavorare in Toscana significa contribuire a un mercato vivace, innovativo e in costante evoluzione" dichiara Proto.Con l’ingresso di Giovanni Proto, si legge in una nota, il Gruppo Gabetti "consolida la propria copertura territoriale e arricchisce il team con competenze specialistiche e una profonda conoscenza del mercato toscano".