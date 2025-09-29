Gabriele Ferrieri tra i 40 Under 40 di Fortune Italia per leadership e innovazione

(Teleborsa) -tra i più influenti opinion leader italiani nel campo dell'innovazione e della sostenibilità, è stato inserito nella prestigiosa lista dei, pubblicata lo scorso luglio. Il riconoscimento celebra i giovani talenti che stanno plasmando il futuro del Paese con visione, determinazione e un impatto significativo su società ed economia.In qualità diFerrieri si distingue come figura di riferimento per la. Con una community di migliaia di innovatori, ha dato vita a iniziative di grande risonanza come ilgiunto all'ottava edizione e riconosciuto come gli "Oscar dell’Innovazione", e ancora l'"Innovation Cybersecurity Summit" dedicato alle eccellenze del mondo difesa fino allo Ydedicato all'dedicato all'intelligenza artificiale.Il suo percorso, già premiato nel 2021 da Forbes Italia tra i 100 Under 30, si arricchisce oggi di un nuovo traguardo che ne conferma il ruolo di guida per una generazione di leader under 40. "Essere tra i 40 Under 40 di Fortune Italia è un onore che mi spinge a continuare con ancora più impegno", ha dichiarato Ferrieri. "Il mio obiettivo è. Con ANGI lavoriamo per creare connessioni, premiare il merito e spingere per politiche che rendano il nostro Paese un hub globale di eccellenza. "La lista 40 Under 40 di Fortune Italia 2025 riunisce manager, ricercatori, atleti e comunicatori accomunati da storie di resilienza e ambizione". Ferrieri si distingue come "", capace di influenzare il dibattito pubblico su temi come la transizione digitale e l’etica tecnologica, amplificando le voci di una nuova generazione di talenti.