Londra: risultato positivo per BAE Systems

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l', che tratta in utile del 2,68% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,87%, rispetto a +1,32% del).Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 20,8 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 20,39. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)