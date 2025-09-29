Londra: risultato positivo per BAE Systems

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio
, che tratta in utile del 2,68% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che BAE Systems
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,87%, rispetto a +1,32% del principale indice della Borsa di Londra
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di BAE Systems
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 20,8 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 20,39. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)