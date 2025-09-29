Milano 17:35
Londra: risultato positivo per BAE Systems
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che tratta in utile del 2,68% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che BAE Systems mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,87%, rispetto a +1,32% del principale indice della Borsa di Londra).


Allo stato attuale lo scenario di breve di BAE Systems rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 20,8 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 20,39. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
