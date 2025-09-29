Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:42
24.634 +0,53%
Dow Jones 17:42
46.176 -0,15%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Saipem

Seduta positiva per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che avanza bene del 2,57%.
