Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:43
24.629 +0,51%
Dow Jones 17:43
46.172 -0,16%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferragamo
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della maison del lusso, con una variazione percentuale dell'1,86%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salvatore Ferragamo rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della casa di moda italiana. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Ferragamo evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5,23 Euro. Primo supporto a 5,15. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 5,105.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
