Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferragamo

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della maison del lusso
, con una variazione percentuale dell'1,86%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salvatore Ferragamo
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della casa di moda italiana
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Ferragamo
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5,23 Euro. Primo supporto a 5,15. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 5,105.
