Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Saipem

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che avanza bene del 2,57%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Saipem rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di breve periodo della società ingegneristica italiana mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 2,578 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 2,52. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 2,636.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
