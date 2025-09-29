Piazza Affari: positiva la giornata per Safilo

(Teleborsa) - Avanza il produttore di occhiali da sole e da vista
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'occhialeria
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Safilo
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,6 Euro. Primo supporto visto a 1,568. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,552.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)