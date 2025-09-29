Milano 17:35
Piazza Affari: positiva la giornata per Safilo
(Teleborsa) - Avanza il produttore di occhiali da sole e da vista, che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'occhialeria rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Safilo. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,6 Euro. Primo supporto visto a 1,568. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,552.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
