Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 17:48
24.709 +0,39%
Dow Jones 17:48
46.523 +0,27%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Maire

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, in guadagno del 2,50% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Maire mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,33%, rispetto a -0,21% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,82 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 12,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
