Piazza Affari: scambi al rialzo per Maire

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, in guadagno del 2,50% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Maire
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,33%, rispetto a -0,21% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status tecnico dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,82 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 12,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)