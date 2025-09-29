Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:45
24.640 +0,56%
Dow Jones 17:45
46.189 -0,13%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Piazza Affari: scambi in positivo per Alerion Clean Power

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, con una variazione percentuale del 2,44%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alerion Clean Power, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 19,01 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 19,47. Il peggioramento di Alerion Clean Power è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
