Piazza Affari: scambi in positivo per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, con una variazione percentuale del 2,44%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alerion Clean Power
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 19,01 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 19,47. Il peggioramento di Alerion Clean Power
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)