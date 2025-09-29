Pirelli, archiviato procedimento su CNRC per violazione Golden Power

Pirelli

(Teleborsa) -comunica che in data 28 settembre 2025 Marco Polo International Italy (MPI), anche per conto di China National Tire and Rubber (CNRC), ha trasmesso a Pirelli copia del decreto del 26 settembre 2025 notificato a CNRC con cui, avviato in data 31 ottobre 2024, per accertare la possibile violazione da parte di CNRC delle prescrizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2023 (il “Decreto”) con il quale sono stati esercitati i poteri speciali mediante l’imposizione di specifiche prescrizioni, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 15 marzo 2012 n. 21 (“DPCM Golden Power”).In particolare, si legge in una nota, il procedimento amministrativo riguardava i fatti e i comportamenti verificatisi nel periodo tra la data di emanazione del Decreto (16 giugno 2023) e la data di avvio del procedimento sanzionatorio (31 ottobre 2024) e si è concluso con l’archiviazione, in quanto la Presidenza del Consiglio dei ministri ha deciso che "la presunta responsabilità in capo a CNRC, per quanto riguarda la prescrizione di garantire l’assenza di collegamenti organizzativi-funzionali tra Pirelli da una parte e CNRC dall’altra, non abbia trovato conferma negli elementi acquisiti in quantodesignati da CNRC nel periodo in esame".